Premio Maguey dentro del FICG tendrá arcoiris como estandarte

Guadalajara, Jalisco.- En su séptima edición el Premio Maguey llega con una selección que muestra no sólo su diversidad dentro de la Diversidad, sino la consolidación de su programación e importancia dentro del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), este año estará bajo el lema de "Over the Rainbow"

Para este año, el Director de Premio Maguey, Pavel Cortés, reveló que se proyectarán 21 películas, de las cuales 14 son de 12 países diferentes y competirán por el Galardón, además de entregar fuera de competencia el Premio Maguey a varias figuras emblemáticas que se enfocan en la diversidad sexual, como a la directora Erika Lust (parte de la delegación catalana) o el Premio Maguey ícono Queer, a Rose Cory y Francois Sagat.

Foto:FB oficial Festival Internacional de Cine Guadalajara

“Seis de nuestras películas en competencia están dirigidas por mujeres, porque nos interesa no sólo la diversidad sino la igualdad y la paridad. También tenemos cuatro operas primas, porque el Premio Maguey también apoya a los nuevos talentos”, apuntó Pepe Ruiloba, Programador de Premio Maguey, quien además destacó el estreno mundial de “It Is Not the Pornographer That Is Perverse…”, del icónico director Bruce La Bruce, un filme hecho por encargo de la productora erótica CockyBoys.

Este año el Premio Maguey se une a la celebración de la cultura catalana con el homenaje a una directora que encontró en Barcelona el ambiente ideal para realizar una obra tan propositiva como refrescante en el panorama del cine erótico: Erika Lust. “Una directora, que si bien no es de origen catalán, su personaje como directora nace en Cataluña, una de las pocas directoras en una industria difícil, en la que ella no solo demuestra su visión sino que plantea firmemente sus creencias”, detalló Pavel Cortés, Director de Premio Maguey.

Parte de los eventos que se lleván a cabo durante el festival

Miss Rosewood, una autodenominada terrorista transgénero e ícono de la escena hardcore tanto de Nueva York como de Londres, recibirá también los honores como Premio Maguey Ícono Queer, al igual que el actor, modelo y director francés, François Sagat. Ellos y los ganadores de las cintas en competencia recibirán la tradicional escultura EMME del Premio Maguey, que este año fue intervenida por el artista CORONEL.

“Las piezas que hicimos están inspirados en el lema de esta edición que es 'Over the Rainbow' y contando una historia que espero que el observante comprenda. Las trabajé en la técnica que más me caracteriza que es la resina, busqué que fueran muy estéticas y decorativas, buscando que quien se las lleve las exhiba y las muestre”, detalló Aldo López Madriz, el nombre detrás de CORONEL.

Como auspiciador del díalogo entre la cultura de la diversidad y el público, Premio Maguey ha venido realizando una Master Class al final de sus actividades con los invitados de esta sección del FICG, y en esta edición los protagonistas de dicho evento serán dos: la homenajeada Erika Lust y el fundador, y CEO, de CockyBoys, Jake Jaxson, quienes dialogarán con Pavel Cortés sobre el porno como herramienta de resistencia. “Nos pareció interesante armar un díalogo entre el trabajo de Erika Lust y Jake Jaxson, que sería algo así como un diálogo entre opuestos pero complementarios entre dos personas que están haciendo un trabajo innovador, con el nombre 'Pornism: El erotismo como herramienta de resistencia'”, detalló Ana Zamboni, Directora de Talents Guadalajara y DocuLab.

Foto:Premio Maguey FICG

Para arrancar la noche Maguey, el sábado 10 de marzo se inaugurará con la proyección “Disobedience”, del reciente ganador del Óscar, Sebastián Lelio. La película es estelarizada por Rachel McAdams y Rachel Weisz. Todo loq ue debes saber de este festival.