Arranca en Los Mochis el 23 Festival Universitario de la UAS

Los Mochis, Sinaloa.- Ayer iniciaron las actividades del Festival Internacional Universitario de la Cultura 2018, que organiza la UAS en su 23 edición en homenaje al escritor Jaime Labastida. Con el Ensamble de saxofones UAdeO que se presentaron en el Teatro Universitario a las 10:00 horas se inauguró en CU unidad Los Mochis el festival con un repertorio de música americana y mexicana que encantó a los estudiantes de la Uaneg.

Presentación de libro

A la misma hora pero en el Aula Magna de la Preparatoria Mochis se presentó el libro El instante amarillo, la más reciente obra literaria del escritor mexicano Bernardo Fernández, BEF.

Los comentarios estuvieron a cargo de los estudiantes Sarahí Alvarado Saucedo y Mikel Sebastián de la Cruz Sillas.

El escritor interactuó con los estudiantes quienes le preguntaron sobre su proceso de creación literaria. BEF les respondió que investiga con mucho cuidado todos los detalles para que el lector siente la novela sólida, y lo mismo pasa cuando dibuja.

Respecto de la novela gráfica, dijo que lo que más disfruta es dibujarlas. “Me da mucho placer estar dibujando, corregir y después de un año publico, y en los cómics casi siempre me tardo más. Con la que publiqué antes me tardé muchos años, es de casi 300 páginas y le dediqué 5 años, y acabo de aventarme una novela gráfica que saqué este año y me tardé 10 meses nada más”.

Armonisax en concierto. Foto: EL DEBATE

Y sobre la creación de mundos ficticios, detalló que en su experiencia es una alegoría de este mismo mundo, o sea, construye a partir de este mismo mundo incluso lo más fantástico, y puso el ejemplo la casa de los espejos, que te hace ver tu figura distorsionada, pero sigue siendo tu reflejo.

“Entonces los mundos ficticios son imágenes distorsionadas, pero sigue retratando lo que hay en el otro lado”, y puso como gran ejemplo literario del mundo ficticio el personaje de El Señor de los Anillos.

“Yo construyo mucho a partir de lo cotidiano, tan es así que en El instante amarillo todos los personajes están basados en gente que conozco y le puse sus nombres verdaderos como el de mi hija María y el de mi hermano menor que es el profesor de física. Más tarde el grupo Stone ofreció un concierto en tributo a Santana para toda la comunidad estudiantil matutina.