Guillermo del Toro habló así en la Master Class en Guadalajara

Guadalajara, Jalisco.- Con un lleno total dentro del marco del Festival Internacional de Cine, dio inicio la tan esperada Master Class impartida por el cineasta mexicano Guillermo del Toro reciente ganador de dos Óscar mejor director y mejor película por "La Forma del Agua", en la primera hora expresó que el lenguaje de cine le preocupa mucho, y por eso es que realiza entrevistas con distintos directores para discutir temas audiovisuales.

Guillermo del Toro Foto:AFP

De Toro menciona que desde su perspectiva, el cine ha cambiado mucho en los últimos años, ya que los argumentos deben ser súper básicos en una película y no el qué, sino el cómo sucedió, un momento de luz, mágico y perfecto, cada vez se discute menos, ahora es qué le pasa a cada quién, subrayó, por lo que discutir el cine para recuperar ese lenguaje.

Foto:DEBATE/ Arturo Félix

El cine es química, tomar elementos que transmutas y conviertes en oro, dijo.

El diálogo más simple entre la película, se hace a través del director por lo que la relación con el fotógrafo es la más íntima, la más importante, precisó. Respecto a lo anterior, opinó, el por qué no hacer la noche amarilla y los días azules.

Para el director, el creador se debe sentar y codificar la película, entonces el rojo en La cumbre Escarlata es el pasado, en La forma del agua, es el amor.

"Si no te da miedo lo que vas a contar, es probable que no provoques emoción en nadie, porque el día que lo filmas, te preguntas que estás haciendo"

Foto:DEBATE/ Arturo Félix

Clasificó el momento bisagra: donde ejemplificó que cuando se eslabonan los dos vagones de tren, es el área que nadie piensa que es importante.

Cuando ya hiciste cine en México, puedes hacer cine donde sea, continuó su clase, donde explicó que las adversidades son principalmente en nuestro país.

Tienes que tener resistencia, la mitad es tangible y la otra mitad es lo que decides construir con ella, aseguró el director, "esto, me ayuda a ayudar".

Una persona en el público cuestiono que si qué representa un Oscar en su vida, y del Toro contestó:

"Hace diez años empezó un ciclo, muy bonito. Si me hubieras dado de escoger, hubiera hecho historias sobre Guadalajara, quería hacer películas sobre historia moderna en Donato Guerra y te vas yendo por caminos diferentes y forjas una reputación un trabajo, que te digo, se vuelve una pieza".

Foto:DEBATE/ Arturo Félix

El artista manifestó que a él le interesaba muchísimo el Oscar, agregó que la realización del director, sólo lo entiende otro director, ya que los mismo pasa con otras personas que están en tu oficio. Dijo que lo bonito de ganar, fue la manera en que llegó el premio y que para él fue un momento que no había vivido, pero es un momento en que te subes al escenario y miras a la gente de tu oficio y es muy conmovedor, es un momento de mucha paz, comentó.

"Qué pasa a los 53 años, me da mucho gusto, si pasa en otro momento más temprano y tener símbolos de éxito te pueden poner un poco loco".

En los años 90 y tantos era muy difícil, realizar cine, recordó que del 97 al 2001 los pasó sin filmar, por qué no podía hacer lo que quería.

" Lo importante para mí es llegar a una película descabellada, la combinación de géneros, El laberinto era un cuento de hadas, en la pos guerra, era muy descabellada".

Llegar con esta película que es de la tripa más profunda, es lo mejor ya que cuando me dicen, qué hay de mexicano en tus películas siempre ha contestado "pues yo wei".

"La virtud y el defecto son exactamente la misma cosa", menciona.

Foto:DEBATE/ Arturo Félix

que si nosotros tomamos lo que toda la gente nos va a impedir hacer, exactamente por ahí es por donde vas a poder hacer, aunque es una paradoja de la existencia pero por ahí puedes, es decir cómo eres mexicano, sí estuvo en Guadalajara, una cosa es tener raíces y otra es tener pasaporte.

"La mejor educación de cine es hacer cine con compañeros, las escuelas de cine tiene mucho bueno, pero no las entiendo pero está centralizado y no, está la cineteca, aquí hay dos salas que funcionan como tal, pero lo que sí creo que hay que gestar, lo que no podemos esperar es que venga el gobierno y nos rescate".

Del Toro finalizó con la idea de que todos los personajes tienen qué ser parte de alguien que conozcas bien, porque de otro modo no podrás escribirlos