Amor, miedo y ego, temas de reflexión

Los Mochis, Sinaloa.- En el marco del Encuentro de Líderes Latinoamericanos celebrado ayer en el Teatro Ingenio, participó la psicoterapeuta Karla Rochín con la interesante charla “Amor vs miedo”, con la que invitó a reflexionar al público, a crear conciencia de cómo quieren vivir y actuar en la línea de esas dos poderosas energías que hay en la tierra y que nos mueven: el amor o el miedo.

La psicoterapeuta gestal originaria de Culiacán compartió con cientos de personas que acudieron a la jornada de conferencias, las herramientas para crear conciencia de sí mismas, en una sociedad que nos ha enseñado a vivir tanto en el miedo que no sabemos otra forma, de las decisiones que se toman desde el miedo.

Y ejemplificó los casos de personas que deciden vivir en otro lugar porque tienen miedo, o si nuestras vidas se van a definir si nos casamos o no, o cuando alguien decide no estudiar lo juzgan de que no será nadie en la vida.

La conferencia

La psicoterapeuta gestal, quien se ha preparado para dejar ver una luz en las personas, mostró al público estas dos formas de ver la vida. Les enseñó a distinguir entre el miedo positivo, el cual es el que necesitamos para sobrevivir, el que nos mantiene a salvo, el que impulsa a los valientes a seguir avanzando; y el miedo disfuncional, el que nos paraliza y se apodera de nosotros.

También habló de la otra cara de la moneda: el amor, esa energía creadora que llena de luz todo, la fuerza que da movimiento a los sueños. Y también de un tercero en discordia: el ego, lo que nos divide y nos llena de miedo. La necesidad de ser más y hacer más que el otro es por miedo, dijo. Definió al ego como ese yo artificial creado por la familia, la sociedad y la cultura, una máscara que nos separa.

El ego califica todo, se resiste al cambio; pero también el ego tiene dos funciones: el positivo, el que reconoce el valor de otros y su individualidad, y el ego negativo, el que indica juicios, prejuicios, separación y es autodestructivo.

Por ello, dijo, “es importante que se evalúen y autoexaminen, se descubran en estos dos aspectos de su vida, recomendamos observar tus pensamientos, y lo negativo lo tiren a la basura”, puntualizó Karla Rochín.