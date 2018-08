Presentan Aforemas al fragor de las palabras

Los Mochis, Sinaloa.- El escritor mochitense Jorge Nicolás estrenó su libro Aforemas. Al fragor de las palabras, ante una exitosa presentación que tuvo lugar en la Biblioteca Pública Morelos, en el marco del programa Los martes haciendo historia, que organiza la Comisión de Historia y Cultura de Los Mochis (Comhiscu), A.C.

Los comentarios del libro estuvieron a cargo de Jorge Borja Contreras y José Armando Infante Fierro, quienes exaltaron el trabajo literario del autor de Aforemas, como la brevísima manera de abordar el arte de la poesía, ante una gran cantidad de público presente que al final adquirió el libro.

José Armando Infante Fierro dedicó una especie de ensayo a este ejemplar donde abordó a los aforemas como ‘el arte de pensar en breve’, en el cual manifestó que siempre en contraposición, los aforemas de Jorge Nicolás se debaten en antagónicos conceptos donde luz y sombra se encuentran, la vida y la muerte, pasado y futuro, razón y pasión, palabra y silencio, nacimiento y muerte.

La contradicción, dijo, no es para restar valor pues los conceptos extrapolados son al parecer las dos caras de una misma moneda; son el ying y el yang que se complementan, no para coexistir, sino para hacer el milagro mismo de la existencia, que no puede ser en solitario ni de manera unívoca.

“No es este, acaso, el sentido mismo de la vida entre devenir dialéctico de la tesis con su antítesis para replantearse en la síntesis, ya no como la una o la otra, sino una distinta que las integra en una nueva realidad”. Estos aforemas compuestos por fragorosas palabras son gritos en el silencio de la noche para lograr un nuevo amanecer; las sombras quedan atrás para dar paso a la luz del alba y la vida que renace para sobreponerse a la muerte. Como dice el poeta Jorge Nicolás, a manera de corolario, en su aforema titulado Infortunio: Vivimos

Tan cerca del infortunio,

Que la felicidad,

Por poca que esta sea,

Debemos beberla

Como si fuera

Eterna.

En estos aforemas, comentó Infante Fierro, al fragor de las palabras, encontrarán poesía, pero sobre todos una reflexión de la vida que los llevará a reconocer su propia existencia.

Al final Jorge Nicolás agradeció la compañía a su familia y amigos y público en general, y explicó su proceso creativo de escribir, cuya sensibilidad, dijo, “me acompaña todos los días, no tiene horario, o se lleva, o se siente o se vive”.

El aforema

Es una conjugación de dos voces: una, aforismo -la cual deviene de sentencia breve y doctrinal; la siguiente voz es poema, la cual se define como la sensibilidad para vivir y existir nuestra terrenalidad abstracta y concreta-, nueva propuesta literaria.