Nairobi, Kenia.- Escondida en un concurrido mercado en la capital de Kenia es posiblemente la última tienda de discos del país.

Real Vinyl Guru ha estado abierto durante 28 años y ahora disfruta del creciente interés de los amantes de la música que desean ver más allá de las elegantes ofertas digitales y volver al placer de buscar un clásico hallazgo de vinilo africano.

El ex disc jockey James "Jimmy" Rugami está en su tienda todas las mañanas a partir de los 6 años, clasificando sus últimos descubrimientos. Mientras muchas tiendas de discos se cerraban en el cambio de la música a lo digital y con el aumento de la piratería, pacientemente retenía y coleccionaba el stock de tiendas de cierre.

Su amor por el vinilo ha visto su colección crecer en miles y le valió el apodo de Mr. Records.

Cada vez que sabía que alguien estaba cerrando y tenía registros, no podía dejar de sentir la necesidad de comprar uno, incluso cruzar las fronteras.

Cientos de coleccionistas ahora acuden a su tienda en Nairobi, y él ha llamado la atención de otros fanáticos del vinilo en el extranjero.

Los productores del álbum somalí nominado al Grammy "Sweet as Broken Dates: Lost Somali Tapes from the Horn of Africa", sacado de la música popular de los años 70 y 80, le dieron una copia.

"Esto es", dijo Rugami, sonriendo mientras sacaba el registro de su colección.

La vecina Somalia ha sido caótica desde que el dictador Siad Barre fue derrocado en 1991, y el grupo extremista Al-Shabab, vinculado con Al Qaeda, lleva a cabo ataques frecuentes, incluso cruzando al norte de Kenia.

"Algo bueno viene de Somalia, un país que ha estado en crisis en todos esos años y descubierto por alguien. Pero lástima que fueran extranjeros y que realmente tuvieran un oído para saber que este es un buen sonido ", dijo Rugami. "Bueno, está bien".

Sus clientes ahora incluyen turistas en busca de otras gemas de la música africana.

"Encontrar una tienda de vinilos en Nairobi fue algo muy emocionante", dijo Firouz Khairoullaev, que estaba de visita desde Turquía.

Creo que el vinilo ha vuelto. Esencialmente es algo que es genial y es algo que une y es como un hobby.

La popularidad de la tienda después de años de terribles predicciones sobre el vinilo significa que Rugami ahora puede permitirse el lujo de emplear a cinco empleados.

"No es una o dos veces que haya sido etiquetado como loco, muchas veces", dijo. "Los muchachos realmente me preguntan, 'Eso fue hace 10 años, ¿qué estás haciendo con este tipo de cosas, estamos avanzando pero te estás moviendo hacia abajo, cuál es la razón?'

"Bueno, no pude parar".