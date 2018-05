Un éxito obra 'El matrimonio perjudica seriamente la salud'

Mazatlán.- Como era de esperarse lluvía de risas se vivieron en la presentaciones de la obra El Matrimonio perjudica seriamente la salud, la cual tuvo dos funciones a las 19:00 y 21:30 horas la noche del viernes en el teatro Ángela Peralta con un éxito total. Los actores Sergio Sendel, Marjorie de Sousa, Itati Cantoral y Gabriel Varela demostraron un gran trabajo escénico en el estreno del montaje a nivel nacional que se realizó en el puerto para iniciar la gira nacional

Foto:DEBATE/ Sergio Pérez

Los histriones llevaron a los presentes a un viaje de risas, donde el matrimonio entre Manuel y Laura, así como la infidelidad del esposo con Julia fue la pauta para que los chistes no pararán. La obra cuanta con la dirección del también actor Gabriel Varela. Durante la trama los enredos se hacen presentes, esto por la enfermedad de uno de los personajes, lo cual hará cambiar algunas cuestiones en la relación de los casados.

Foto:DEBATE/ Maribel Arredondo

El regreso a escena del actor Sergio Sendel a Mazatlán

En entrevista con EL DEBATE el actor Sergio Sendel, compartió que la obra de teatro Matrimonio Perjudica la salud le gusto y por ello está dentro del elenco.

Regresó al espectáculo en Mazatlán, tiene más de tres años sin hacer proyectos. "El recibimiento de la gente fue muy padre, la gente de Mazatlán siempre que tengo la oportunidad de visitarla en alguna obra de teatro, se ha portado muy bien, yo no se si porqué mi papá es de aquí, soy mitad mazatleco”.

Foto:DEBATE/ Sergio Pérez

Sendel refirió que los villanos forman parte de su carrera y le han permitido tener una trayectoria solidad.

“Nos ha ido muy satisfactoria en la mayoria de los años, con muchos sacrificios, es una carrera compluja, difícil de mucha entrega y reuní los requisitos hace muchos años, hace 31 años hago estó (actuar)”.

Refirió que se alejo un poco de la actuación, ya que los proyectos que le ofrecieron no le llenaron del todo, pero ahora con la obra es la excepción que le ofreció Gabriel Varela, actor director y productor del montaje. “Me llamó la atención la obra, es un producto atractivo que le puede gustar a la gente y puden marcar mi regreso al teatro de manera exitosa la tomé y vamos por un camino”.

Foto:DEBATE/ Sergio Pérez

Sobre la evolución de las telenovelas en México, considerá que hay cosas rescatables, refirió que se han dado cambios profundos.

“No considero que se esten haciendo las mejores telenovelas, ni los mejores casting, ni escogiendo los mejores guiones, por eso estoy retirado de la la televisión, pero creo que es cuestión de tiempo, es cuestión de generación es un parteaguas, es cosa de que asienten las cosas y volvamos a rescatar, lo bueno que se hacía con calidad, ya hay recursos, hay televisoras, productoras independientes”.

Regreso en espera

Por último indicó que si le ofrecen un buen proyecto regresa a la pantalla grande. Sobre la oportunidad de irse a Estados Unidos expresó que esta en espera, igual que su regreso a televisión.

Foto:DEBATE/ Sergio Pérez

“No porque yo estoy dentro de las filas de Televisa, más allá del contrato, me aburrí un poco, me siento agusto, pero lo que me ofrecen los productores que me han hablado no me gusta, no es de mi interés, y asi seguiré hasta que me encuentre con un proyecto interesante, un melodrama de interés y con un personaje que este buen escrito, bien dirigido, con buenos actores, regresa a las series o telenovelas, siempre y cuando sea algo de mi gusto”, indicó