"El violín es mi legado, es mi honor": Olga Breeskin

Culiacán, sin.- Una de las mujeres que más impacto produjo en la década de los 70 fue Olga Breeskin, violinista, bailarina que, además, incursionó en el cine, fue conocida, principalmente, como una de las vedetes más famosas de esa época, pero también vivió algunos años muy difíciles hasta que llega al cristianismo.

Y para hablarnos de esta nueva faceta se presenta en Culiacán este próximo 8 de septiembre.

Olga Breeskin está de regreso en los escenarios, pero ahora no como vedete, sino como conferencista. En entrevista exclusiva para el periódico EL DEBATE, la artista muestra su entusiasmo por estar en tierras sinaloenses acompañada con su inseparable violín, el cual narrará sobre su vida que estuvo marcada en excesos en la época de los 70 y 80.

Olga Breeskin habñará de su nueva faceta el próximo 8 de septiembre en Culiacán. Foto: Cortesía

¿Cómo se siente de presentarse en Culiacán?

"Estoy feliz porque hace mucho que no veo a mis apreciados y amados culichis y quiero que sepan que los recuerdo con mucho cariño porque durante el tiempo que fui artista de espectáculo, que fueron 40 años en la que pasé en vedete, en los teatros, en los palenques, centros nocturnos recibí mucha calidez del público de Sinaloa, entonces me da mucho gusto regresar en mi nueva faceta como comunicadora del evangelio y utilizando el violín para tocar música de alabanzas y estoy lista para compartirlo con todos ustedes".

¿Compartirá en el escenario sobre su vida artística?

"Este proyecto nació ‘sin querer queriendo’, como dijera el Chavo del 8; en el 2004 Yuri y su esposo, Rodrigo, me predicaron el evangelio, en primera instancia los rechacé, les pedí que no me molestaran porque esas cosas no eran para mí, pero quién iba a decir que en el 2010 recibo una invitación para compartir en una iglesia cristiana todas las situaciones que me pasaron en Las Vegas, que ya muy pronto lo sabrán, fue todo lo ocurrido con Juan Gabriel".

¿Ha pensado volver a ser actriz o vedete?

"El violín es mi legado y ser otra vez vedete en este momento tendría que ser una película con un mensaje de dignificación a la la familia porque no es un delito actuar, lo que pasa es que yo ahora no le puedo prestar el cuerpo de Olga Breeskin a un personaje frívolo que vaya a desenfocar a la familia, los valores y a la actriz solamente se la prestaría en un papel en donde yo pudiera exaltar la moral, pero no tengo ningún problema para actuar lo que no puedo ni quiero es hacer papeles frívolos que desmoronen y que separen a los matrimonios o a las familias"

Olga Breeskin junto a Yuri. Foto: Cortesía

¿Platíquenos cómo fue el gusto por el violín?

"Mis inicios fueron con el ‘violincito’ que hasta la fecha sigue, lo que pasa es que ha tenido transformaciones, ese violín comenzó tocando música clásica y de pronto empezó a tocar música popular que es donde me conoce Raúl Velasco a los 17 años y luego me empiezo a comercializar mi violín, lo cual en ese momento era necesario si mi papá hubiera vivido en esa época me hubiera estrellado el instrumento en la cabeza, pero pues yo tenía que sacar adelante a mi mamá, entonces llegué al espectáculo gracias al violín en los años 70 y alguien me convirtió en la vedete de México, ahora mi enfoque es la música y los mensajes a la gente que se está perdiendo, que tiene problemas".

¿Cree que la música ha cambiado?

"La música va cambiando desde muchas épocas atrás, poco a poco ha ido evolucionando, entonces cuando pasa esa época nosotros no tenemos derecho de juzgar la música que esté de moda en el momento, específicamente hablo del rap, del reguetón, pero el hecho de que exista a mi me da la oportunidad de oírla o no y no me quita el derecho de escuchar lo que a mí me gusta y entonces respetar los géneros es muy importante, cada quien con su música y criticar la música de la época es como renegar de la evolución".

¿Qué mensaje les diría a los jóvenes?

"Yo a los jóvenes les diría que busquen en Google quién es Jesucristo, porque cuando ustedes sepan quién es él, pues abrácenlo e intenten y sigan intentando luchar por sus sueños y él les dará todas las bendiciones para que cumplan lo que deseen en la vida, yo eso les diría a los muchachos".