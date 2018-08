Doña Petra Leyva González, una mujer de templanza rarámuri

Choix, Sinaloa.- Doña Petra Leyva González es una mujer sensible, creativa, con una gran fortaleza y enorme calidad humana. Ella también es la mejor artesana de la cerámica tradicional del país, pues el reciente Premio Nacional de Cerámica 2018 que recibió en Taquepaque, Jalisco, así lo demuestra.

“Ahore sé que sí soy buena”, comenta doña Petra durante entrevista para EL DEBATE realizada en su casa en El Vado, Choix, que también hizo con sus manos.

Su vida siempre la ha llevado hasta el límite. También ha estado limitada de muchas cosas, y así ha estado marcada desde que llegó al mundo, pues nació en una comunidad serrana llamada Agua Fría, ahí donde se pinta la línea divisoria entre Sinaloa y Chihuahua, donde también se ven y se viven muchas injusticias y carencias.

Ella se siente orgullosa de ser de origen rarámuri, pero eligió vivir en El Vado, Choix, con el permiso de sus autoridades, desde hace 30 años.

Doña Petra Leyva González, de 59 años de edad, la mejor ceramista del país. Foto: EL DEBATE

Petra es una persona que ama la vida y la respeta en todas sus formas, pero no ha sido fácil para ella.

Le ha tocado ser padre y madre de sus 8 hijos. Para mantenerlos tuvo que trabajar muy duro, al igual que muchas de las mujeres de su pueblo. Eso la ha convertido en una mujer de templanza, fuerte, solidaria y gestora social para su comunidad.

Ella también se siente muy orgullosa de haber podido buscarle identidad a quienes no existen para el mundo, pero que ahí están presentes, sin un documento que los avale como ciudadanos sinaloenses.

La líder comunitaria

Dicen que la templanza es una virtud que acompaña a la justicia y a la fortaleza, y Petra se resume en este concepto.

“Me gusta la justicia. Estoy orgullosa de venir de la raza rarámuri, no me afrento, quiero demasiado a mi gente, por eso he luchado para meter fondos regionales para las comunidades indígenas de los altos de El Fuerte, Choix y Sinaloa de Leyva, donde hay mucha gente que no tiene acta de nacimiento”.

Considera que esta es la mayor necesidad que tienen los indígenas porque no pueden tener acceso al Seguro Social ni pueden hacer otros trámites importantes en la vida cotidiana como ir a la escuela.

Con sus gestiones, Petra consiguió que se les extendieran actas de nacimiento a 50 personas en el municipio de El Fuerte y otras más en Choix y Sinaloa de Leyva.

Petra Leyva también es partera. “Quiero registrarme como partera porque los niños en las comunidades serranas no nacen en clínicas, y me ha tocado atender a varias jóvenes madres”.

En abril empezó esta campaña en la comunidad de El Oro y Tescomate.

La artesana

La vida de artesana de Petra se divide en dos tiempos: en época de lluvias se dedica a tejer palma y en tiempo de sequía trabaja la tierra haciendo ollas de barro. Dice que a ella todo le gusta hacer. Las diestras manos de la ceramista rarámuri también realizan bordados, costuras de la ropa tradicional, sombreros, petates, canastos, bolsos de palma, ollas de barro, cajetes, jarros, apastes, pero lo que más vende son las ollas y los platos de barro.

Petra Leyva, un referente de la cerámica tradicional

Las pequeñas manos de Petra, del color de la tierra, con pinceladas rojas en sus uñas, cual vanidosa esencia de mujer, suelen hace maravillas con el barro desde que tenía 9 años, cuando jugaba a hacer ollas, un oficio que aprendió con solo mirar a su madre y a sus vecinas.

Este trabajo siempre le ha gustado, dice, y ha tratado de perfeccionarlo con el paso del tiempo, experimentado con las texturas de tierras, mas no con su forma tradicional de hacer cerámica, quizás la más primitiva de las técnicas para fabricar ollas, cajetes, entre otros utensilios para uso doméstico.

El proceso es duro, hay que sacar la tierra barrialosa con un güingo, luego triturarla, cernirla y mezclarla con tierra negra para luego amasarla con agua hasta compactarla. Después de 50 años de practicar la alfarería, Petra se ha convertido en una experta de la cerámica tradicional y es un referente en su comunidad de El Vado, Choix. También trabaja la cestería.

Destreza. Sin la ayuda de un torno, solo con sus hábiles manos, doña Petra fabrica la olla de barro, y le da el volumen y tamaño con bastones del barro que va colocando de forma circular para darle la forma. Foto: Carlos Paulino Fonseca/ EL DEBATE

Amasado. La artesana rarámuri trabaja la tierra roja de barrial que mezcla con la tierra negra hasta compactarlas. Foto: Carlos Paulino Fonseca/ EL DEBATE

Bruñido. Doña Petra le da forma a la olla con la ayuda de un capiador hecho de bule para tallar y borrar las “calías” que quedan a la pieza. Foto: Carlos Paulino Fonseca/ EL DEBATE

Modelado. La artesana coloca la olla en una base para darle la forma redonda. Foto: Carlos Paulino Fonseca/ EL DEBATE

Terminada. La olla de tierra quedó lista para secarse y luego ser quemada o cocida con leños encimados. Foto: Carlos Paulino Fonseca/ EL DEBATE

Cestería. Doña Petra también sabe tejer la palma. Foto: Carlos Paulino Fonseca/ EL DEBATE

Tejido de palma. La artesana le da forma a un guarito que se usa para guardar tortillas. Foto: Carlos Paulino Fonseca/ EL DEBATE

Artesanías. Canastos, sombreros, petates, bolsos, entre otros artículos, también fabrica doña Petra. Foto: Carlos Paulino Fonseca/ EL DEBATE

REFERENTE

El talle de cerámica en Choix

Foto: EL DEBATE

César Arce, director de Cultura de Choix, explica que el proyecto de un taller de cerámica en Choix inicia en 2011- 2013 con el ceramista Gregorio García Grimaldo, a quien le fascinó la idea de trabajar con Petra por su gran calidad.

Desde esos años estaba la idea de enviar sus ollas al Premio Nacional y este año se logró con muchas peripecias.

Petra ha estado participando en el taller de cerámica Aztatlán que organiza el ISIC y coordina Grimaldo.

Ella forma parte del catálogo de artesanos en el patrimonio cultural del ISIC.