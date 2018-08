Repararán los daños que presenta el Museo Regional

Los Mochis, Sinaloa.- Las partes dañadas que presenta la Casa Chapman del Museo Regional del Valle del Fuerte, emblemático recinto de la ciudad, serán reparadas.

También se espera que para inicios de septiembre sea instalado el sistema de dos nuevos aires acondicionados que hacen falta en la sala de exposiciones.

Ricardo Portugal Cuevas, delegado del Instituto Sinaloense de Cultura (ISIC) en la zona norte, dio a conocer que están a la espera de recibir dos presupuestos por parte de despachos de arquitectos de la ciudad, que cotizarán los costos para la reparación de los daños que se presentan en el techo de la Casa Chapman, con 111 años de antigüedad, donde se albergan las salas del museo el cual se ubica dentro del casco original de la ciudad de Los Mochis.

“Estamos esperando la entrega de dos presupuestos de arquitectos de Los Mochis. Queremos que sea gente de aquí, de preferencia que ha estado en contacto con el inmueble”, explicó el director del museo.

Explicó que la Casa Chapman fue remodelada hace 27 años y desde entonces no se le ha hecho ningún arreglo, por lo que consideró que en aquella época se le hizo muy buen trabajo, para los daños que ahora presenta que son mínimos.

“La verdad, para los daños que presenta ahorita es mínimo, no es tan significativo. Es en la madera de la parte superior de dos esquinas del techo de cuatro aguas las que presentan más daños por la termita que se ha comido la madera, y se tiene que cambiar. En la segunda planta la museografía está intacta, no tiene daños en los plafones porque no hay goteras. “Los daños no son como se ha dicho y lo pueden constatar”.

La reparación se hará con recursos del Gobierno del Estado, comentó Portugal Cuevas.

Proyectos

En lo que respecta a la museografía, el delegado dijo que el ISIC tiene un proyecto al respecto pero todavía no se ha terminado de aprobar, “no sabemos si se va a ejecutar”.

Expuso que hay un proyecto de cambiar toda la museografía del recinto, de hacer modificaciones para tener más salas de exposiciones pictóricas, esa es la idea, pero es un plan que todavía no se aprueba.

“También estamos esperando se hagan las instalaciones de dos aires acondicionados para reprogramar exposiciones, ya que las obras requieren de una temperatura ideal para su conservación”, puntualizó.