Víctor Franco graba nuevo tema musical con banda

Me preguntaron anoche que ¿vivir dónde me gustaría? Les dije que en Sinaloa, allá en mi tierra querida. Allá quiero vivir siempre, en Sinaloa que es la mía, así inicia al son de la banda tradicional sinaloense la nueva canción del cantautor Víctor Franco: Mi Sinaloa querida.

Franco compuso y grabó esta canción como una contraparte al célebre El sinaloense, de Severiano Briseño. De esto y de un futuro disco con banda platica Víctor Franco con EL DEBATE.

Víctor Franco. Foto: Cortesía.

La otra cara

Compuse Mi Sinaloa querida para decirle a todo mundo que no todos los sinaloenses somos como los pinta Severiano Briseño en la canción El sinaloense, que aquí la agarran muchos como himno y presumen de ser así, explica Franco, ya que cree que hay sinaloenses trabajadores y formales.

Yo no veo a casi nadie promoviendo las buenas costumbres, los buenos modales, los valores universales, familiares, el amor por Sinaloa y México, el respeto por los demás, remarca el cantautor que se caracteriza por componer canciones de contenido social y por las causas casi perdidas.

Estilo propio

Para la grabación de este tema con banda, el segundo en la carrera de Franco, contó con la colaboración como arreglista y músico, así como de una banda en la que participaron 22 ejecutantes.

Dirigimos los dos cuando estamos en el estudio. Cuando nos metemos, a veces tenemos que modificar los arreglos. No nos gustó como suena esto. Sobre todo lo de banda. En lo de banda no hemos querido pedir asesoría a nadie”, platica.

Explica que no han pedido ayuda a otros músicos porque les gusta lo que hacen. Además de que no pretenden copiarle a nadie. A nosotros nos gustan las cosas de un modo. Pretendemos no copiarle a nadie. ¿Para qué queremos sonar como La Arrolladora? Yo quiero sonar como Víctor Franco.

Víctor Franco. Foto: Cortesía.

Disco

Mi Sinaloa querida es parte de un proyecto más grande: un disco con banda.

Explica: Todas las canciones ya están listas. Las vamos a grabar en el estudio y las máquinas que tenemos, en las máquinas que tenemos, no queremos desaprovecharlos, no estoy en contra de la tecnología, pero sí estoy en contra del gasto excesivo.

Fiel a sus convicciones, Franco hará todo en Sinaloa. Que se sepa que hay artistas que producimos cultura, música de calidad, también arreglistas, ejecutantes tremendos. Muchos son empíricos pero son virtuosos.

Finalmente, detalla que las canciones van a ser letras, melodías y arreglos campiranos.