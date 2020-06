A Gloria le gusta jugar softbol con el corazón y mucha pasión  

Guamúchil, Sinaloa.- Gloria Cecilia Sainz Olivas es de esa peloteras que disfrutan y viven con pasión el softbol. Es una guerrera, líder natural y muy entregada dentro y fuera del terreno de juego.

¿Cómo te inicias en el softbol?

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Un día en la Escaader estaban entrenando algunas jugadoras como Yohana Domínguez, Nora Velázquez, Eunice Ballesteros y la mayoría de la dinastía Santiago. Buscaban conformar un equipo y buscaban más peloteras, y allí en la escuela fue la primera vez que jugué. El mánager era Santiago “El Arnero” Castro.

¿Qué disfrutas de este deporte?

Apasionarme, concentrarme y jugar con el corazón al momento de entrar al campo olvidando así todos los problemas. Lo que más me desagrada es la impuntualidad e irresponsabilidad.

¿Cuál es el juego que más te ha gustado y jamás olvidarás?

En un campeonato Estatal Máster formé parte del equipo de la selección de Mazatlán, jugábamos contra el equipo de Culiacán, no se me olvida porque hice varias atrapadas muy buenas en la tercera base y además me fui de 3-3.

¿A peloteras que admiras?

A muchas pero más a las jugadoras de antaño, ya que juegan con todo el corazón, y dejan todo en el campo.

¿Alguna buena anécdota que recuerdes?

Cuando iniciamos no sabíamos ni cachar. Estábamos jugando y salió un fly a los jardines, corrió la filder central y al quererla atrapar falló y le cayó en la frente, dejándole un chichón del tamaño de una pelota de softbol. Nos asustamos mucho todas.

¿Cómo has resentido esta pandemia y no poder hacer deporte?

Como todos encerrados, con temor, pero con muchas ganas de que se llegue el día de poder ir a jugar.

¿Qué mensaje les das a las jóvenes que no hacen deporte?

Que se involucren en cualquier deporte porque te da salud, amistad y convivencia.

¿Qué te ha dejado practicar este deporte?

Tener nuevas experiencias, conocer a muchas personas y lugares, y hacer una infinidad de amistades. Agradezco a Dios y a mis padres por haberme dado la vida y el gusto por practicarlo con mi alma y mi corazón.

Muchas gracias por haberme tomado en cuenta, ya que no esperaba esta distinción porque hay muchas otras jugadoras importantes a las cuales respeto y admiro mucho.

Te puede interesar:

Muere el exbeisbolista de Los Mochis Leobardo "Larry" Berrelleza

Lo mejor de lo mejor, Nolan Ryan

Ceforfut buscará un vínculo con Mazatlán FC