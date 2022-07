A la tercera fue la vencida para Deportivo La Gloria en la Superveteranos

Guamúchil.- Se jugó la tercera jornada en la categoría Superveteranos dentro de la Liga Municipal de Futbol Copa The Boiling Shrimp in The Bag, y mientras que Deportivo La Gloria suma su primera victoria, Mocorito se afianza como el único líder e invicto. En uno de los choques de la jornada pasada, el conjunto de La Gloria le propina tremenda cueriza de 10-3 a La Rezaga-Señor Bigotes-Sushi Roll.

Alán Gaxiola y Gustavo López fueron las figuras principales de la oncena de Saúl "El Toro" López, marcando un hat-trick cada quien, seguidos por Roque Barraza, que se hace presente con dos, mientras que con uno aparecen Emilio Leyva y Antonio López. Por los derrotados Francisco Camacho responde con dos y con uno Emilio Amaya. Para La Rezaga fue su tercera derrota al hilo.

Por otra parte, el líder e invicto, Mocorito, se queda solo al frente de la tabla con nueve puntos, tras vencer 3-0 a Perros del Mal, gracias a perforaciones de Carlos López, Germán Galaviz y Sergio Sánchez. AjustadoMocorito-Taquiza La Glorieta también sale con los brazos en lo alto superando 2-1 a Angostura-Iguanos.Fernando Jiménez y Alemao Serrato se encargaron de anotar por el conjunto choricero.Por Angostura descuenta Silvestre López. Para Mocorito representa su segunda victoria y para Angostura su segundo tropiezo.

Tortillería Keybra también llega a seis puntos, doblegando 5-2 a PintuSayer-Cripesa, sobresaliendo con un gol cada quien Héctor Sáinz, Leonardo Heredia, Carlos Montoya, Víctor Huitrón y Marcos Urías. Por los pintores, que no han podido ganar, descuentan Irán Castro y Everardo Higuera.

Taller de Soldadura El Kala y Plátanos Javier-Eléctrica Peyco comparten puntos empatando 2-2. Sayiel Escalante y Ulises Lau mueven las piolas por los plataneros, y por el bando rival, que gana el extra en penales, acertaron Raúl Moreno y Bernardo Gaxiola. Plátanos Javier marcha invicto con dos victorias y un empate.GoleadoresEn la lucha por el goleo, Jesús Humberto López, ariete de Mocorito, es el líder con 12 tantos, seguido por Ricardo Hernández (Refaccionaria Hollman), que aparece con siete. Jaziel Escalante y Carlos Montoya los siguen con cuatro cada quien.