ARTES MARCIALES: Se pone en marcha la Serie MX de Karate Do en el Polideportivo Centenario

Se pone en marcha la Serie MX de Karate Do en el Polideportivo Centenario

El titular del IMDA Felipe Juárez inaugura la competencia donde toman parte una gran cantidad de deportistas de 26 estados del país

En representación del alcalde Gerardo Vargas Landeros, el director general del Instituto Municipal del Deporte de Ahome, Felipe Juárez Soto, inauguró este sábado la Serie MX de karate do.

La escolta y banda de guerra de la Secretaría de Seguridad Pública participaron en los honores a la bandera que dio apertura a la ceremonia, que contó también con la asistencia de la presidenta de la Federación Mexicana de Karate Do (FMKD), Samantha Desiderio Olvera; del director del Instituto Sinaloense del Deporte y la Cultura Física, Julio César Cascajares; del vicepresidente de la FMKD, José Guadalupe Gómez Gonzáles; del secretario, Joaquín Rojas Palacios; del jurídico, Jorge Campos Sánchez; del presidente de la Asociación de Karate Do de Sinaloa (AEKDS), César Ramírez López; del vicepresidente de la AEKDS y principal organizador, Miguel Ángel Burgos Luque; del representante del ISDE en el norte del estado, Luis Ignacio Ayala, así como presidentes de asociaciones estatales de karate do del país.

“Para nuestro presidente municipal, Gerardo Vargas Landeros, es un orgullo albergar este evento de tanta trascendencia, porque nos da la oportunidad de que conozcan lo que es Ahome y lo que Sinaloa puede ofrecer, y para que se lleven una impresión diferente de la impresión que pudieran haber tenido de Sinaloa y Los Mochis, que no es violencia, es deporte”, manifestó Felipe Juárez al inaugurar la justa que reunió a aproximadamente 860 karatekas de 26 estados en el Centro de Usos Múltiples.

El protocolo de apertura finalizó con una exhibición de los equipos kata varonil de la Ciudad de México y kata femenil de Sinaloa, que representarán a México en el próximo campeonato Panamericano.

Leer más: MLB: Seattle adquirió al lanzador Luis Castillo mediante un traspaso con Cincinnati

La Serie MX otorga puntos para el ranking rumbo al Mundial Juvenil que se celebrará del 26 al 30 de octubre en Konya, Turquía, y para el ranking de adultos con vistas a los Juegos Centroamericanos y Panamericanos 2023.