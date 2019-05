Aclaran caso de arbitro local

Los Mochis.- En un juego que se llevó a cabo en las instalaciones del Navarro Escoto donde el arbitro local Luis Miranda de Juan José Ríos.se vio envuelto en polemica entre padres de familia ya que tomo una desición que no le agradó a la tribuna por la cuál el presidente del Colegio de arbitros en Ahome dejó en claro el porque se tomó esa desición por parte del arbitro local.

El partido se llevó acabo en el Navarrro, era un partido de cuartos de final del torneo municipal, el árbitro paro el partido cuando iba ganando Topó 1-0 y le dio el gane al equipo contrario, Guerreros.

El presidente del Colegio de arbitros en Ahome comento la desición del arbitro y enfatizo que fue en base al reglamento ya conocido por los padres de familia los cuales tienena sus hijos jugando en esa categoría.

"Los motivos por los cuales el arbitro ahomense luis miranda detuvo el partido fue debido al mal comportamiento de la porra del equipo de topolobampo, no porque el quisiera afectar al equipo, los equipos se apegan a un reglamentó que comparten las categorias formativas del futbol municipal( de chupones a infantil b) el cual le prohibe a las porras de cualquier equipo protestar o gritar ofensas a cualquier involucrado en un partido de futbol, jugadores, entrenadores, arbitros, suplentes incluso porras contrarias, por lo que el arbitro advirtio al entrenador del equipo de topo que si su porra no guardaba el debido respeto se vería en la penosa necesidad de detener el partido, uno como arbitro jamás quisiera verse inmiscuido en ese tipo de conflictos, pero la gente debe entender que van a un campo de futbol donde participan niños que se estan formando no pueden gritar groserias ni comportarse inadecuadamente, y que nosotros estamos para que las reglas se respeten no para perjudicar a ningun equipo." Comentó Mauricio Mendoza presidente del colegio de arbitros del arbitro.

Los arbitros en Ahome han sido presa de diversos ataques en su contra en divisiones mas grandes donde han sido hasta atacados a golpes por parte de jugadores, Y en este tipo de situaciones se deben tomar medidas drasticas y que mejor comenzar a formar a los pequeños futbolistas con reglas donde se castigue lo ya acordado, como lo dijo Mauricio Mendoza los padres ya sabian y tenian conocimientos de los lineamientos y pasaron el limite, Recordar que el mejor ejemplo para los niños de esta categoría es jugar limpio y alentarlos sanamente.