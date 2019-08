Ahome cae en semifinales

La selección Verde de la Liga Infantil y Juvenil de Beisbol Municipal de Ahome, quedó fuera en las semifinales del Nacional categoría Pañalitos (3-4 años) que se lleva a cabo en esta ciudad. Los anfitriones cayeron ante el selectivo de la Liga Municipal de Tijuana, con marcador de 27 carreras por 23.

El partido

Los acérrimos rivales de la Asociación de Ligas Infantiles y Juveniles de Beisbol de la República Mexicana, estaban listos para librar una nueva batalla, pero la lluvia detuvo todo cuando sólo habían tomado su turno un par de bateadores. El juego programado para las 08:00 horas, tuvo que jugarse a las 5 de la tarde. Los fronterizos anotaron 6 carreras en la primera entrada, 8 en la segunda, 6 en la tercera y 7 en la cuarta. Los locales timbraron 5 en el primer inning, 6 en el segundo, 7 en el tercero y 5 en el cuarto. La polémica se hizo presente en el cierre del encuentro, ya que Tijuana buscaba la carrera del triunfo con Leon Leubert y aunque no tocó el plato, el ampayer había marcado quieto, decisión que revocó tras consultar el vídeo y a su compañero. Los de la Baja ocupaban hacer un out para ganar y llegó con otra jugada para el análisis, cuando Johan Soto y Sebastián Zavala se embasaron, aunque en la categoría, no se sanciona el mal corrido de bases. Abdiel Morales, Marco Rodríguez y Gael Cuadras conectaron jonrón por los ganadores. Por Ahome, Francico Castro y Caleb Esparragoza se fueron de 3-3 con cuadrangular.

Mina supera a Villahermosa

En la otra semifinal, la Liga Minatitlán derrotó 23-22 a la Liga Villahermosa de Juárez. La final se jugará este sábado a las 08:30 en el campo José María Leal. Ahome Verde y Villahermosa jugarán por el tercer lugar a las 08:00 en el Rodrigo Mendoza.