Ajedrez: Este fin de semana es el Torneo de Benito Juárez

Los Mochis.- El club de Ajedrez Pueblo Señorial en coordinación con el Comité Municipal de la disciplina y con el aval del Instituto Municipal del Deporte de Ahome, lanzó la convocatoria para la décimo tercera edición del Torneo Lic. Benito Pablo Juárez García.

La competencia se llevará a cabo este sábado 19 y domingo 20 de marzo en la plazuela Benito Juárez de la Villa de Ahome.

Las inscripciones se realizarán con Francisco Miguel Garcia Sánchez al

teléfono 6681432464 horario de 9:00 am a 7:00 pm, enviando un mensaje de whatsApp con el nombre completo y año de nacimiento, hasta las 9 de la mañana de este sábado.

En la categoría Primera Fuerza rating libre el costo de inscripción será de 200 pesos, en Segunda Fuerza rating menor a 1800, de150, 14 años y menores: Nacidos en 2008 y años posteriores, de 100 pesos, 12 años y menores: Nacidos en 2010 y años posteriores, de 100, 10 años y menores: Nacidos en 2012 y años posteriores, 100.

Se jugará sistema suizo a 4 rondas en todas las categorías, en caso de

modificar rondas por el número de participantes se notificará al inicio de la primera ronda, el tiempo de reflexión será de 90 min + 30 s, el tiempo de espera será de 20 minutos; en caso de no presentarse el jugador perderá la partida por default.

Los sistemas de desempate serán, Encuentro Directo, Sistema Buchholz, Buchholz mediano, Sonneborn Berger, Mayor número de victorias y Menor edad.

En la Primera Fuerza se premiará con 4000 pesos al primer lugar, 3000 al segundo, 1500 al tercero, 800 al cuarto y 600 al quinto. En la Segunda Fuerza con 2500 al primero, 1500 al tercero, 1000 al tercero, 700 al cuarto y 400 al quinto. En la Sub 14 con 800 al primero, 450 al segundo y 250 al tercero, mientras que en la Sub 12 y Sub 10 con 700 al primero, 350 al segundo y 200 al tercero.

También habrá premio especial al niño (a) de menor edad que juegue el torneo, así como al jugador de mayor edad que termine el torneo.

Los Niños y jóvenes de comunidades indígenas no pagan inscripción.

De acuerdo al reglamento vigente de la fide, las protestas se harán con el debido respeto por escrito, con un costo de $500 pesos y serán resueltas por el comité organizador, cuyas decisiones serán inapelables.

Los jueces erán designados por el comité organizador y su decisión será inapelable. Los jugadores no podrán participar en una categoría inferior a su edad, en caso de hacerlo causara baja definitiva del evento. Durante todo el evento estará prohibido el uso de teléfonos celulares en la sala de juego según el reglamento de la fide.

En cuanto a las medidas sanitarias, todo jugador deberá usar el cubrebocas durante las partidas, se tomará la temperatura a todos los participantes antes de iniciar

cada ronda y antes de jugar cada partida se deberán aplicar gel antibacterial.