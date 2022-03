Akari Sayuri Valenzuela se ve en unos Juegos Olímpicos

Culiacán.- Akari Sayuri Valenzuela Urrea dio cátedra en la pasada fase Estatal de Ciclismo, al conquistar siete medallas de oro en pista y ruta.

“Muy contenta, es un esfuerzo que día adía se hace al estar entrenando. Es un proceso largo, pero muy productivo”, expresó la pedalista culiacanense.

Valenzuela Urrea conquistó el oro en las pruebas de Persecución Individual, Scratch, Velocidad, Puntos, 500 metros, Contra Reloj, y Ruta. Todas en la categoría Juvenil B Femenil.

Leer más: Liga MX Femenil: Ileana Dávila cuestionó el dinero que se llevaron algunos equipos por hacer visorias a las jugadoras en su momento

“Tenía en mente ganar varias medallas, pero no sabía que tantas”, comentó riéndose al sacar cuentas de las preseas que logró obtener en dos fines de semana.

Ahora, se está alistando para el Regional, donde sabe bien que la competencia es más fuerte, pero no hay invencibles, ya que el entrenar, en ocasiones con la rama varonil, le ha ayudado a mejorar su táctica y obtener más experiencia.

Leer más: Liga MX: River Plate pone sobre la mesa 3 millones de dólares y una lujosa mansión a Funes Mori para salir de Rayados

“Sí dominé aquí (Estatal), pero a nivel nacional hay personas que están fuertes y yo quiero ganarle a ellas. El entrenar con la rama varonil me ha ayudado mucho, me ha servido para mejorar la técnica y ojalá me permita seguir mejorando”, resaltó la estudiante de primer año de la preparatoria Ignacio Allende.