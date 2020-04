"Al pie del cañón”, Manuel Bernal

Los Mochis, Sinaloa.- Todo sigue igual.

El reconocido y exitoso scout mochitense Manuel Bernal ha tenido que hacer un forzado break en su actividad como busca talentos debido a la pandemia del covid-19 que tiene a todo mundo en sus casas y ha paralizado en gran parte la vida normal de muchas personas, entre ellos a los beisbolistas profesionales y toda la gente que se mueve alrededor de esta bonita profesión.

El ex lanzador que jugó varios años en las sucursales de los Reales de Kansas City en los inicios de los años 1990, mencionó en entrevista con EL DEBATE que su actividad se encuentra detenida pues esta es la indicación que han tenido de la directiva de las organizaciones Diablos Rojos del México y Guerreros de Oaxaca para las cuales trabaja en común acuerdo.

“Estamos en casa cumpliendo con las indicaciones de nuestros jefes y de las autoridades de salud a nivel municipal, estatal y federal, los lineamientos que tienen los directivos de Diablos Rojos de Guerreros es el de no tener ningún acercamiento con los prospectos y estamos atendiendo esas indicaciones, esperamos que esto pase rápido para bien de todos ”, comenta el mochitense que fue reconocido como un brillante serpentinero con una carrera de nueve años en Liga Mexicana de Verano con Diablos verdes Rojos del México, Unión Laguna, Oaxaca, Monclova, Nuevo Laredo, Saltillo y Olmecas de Tabasco que inició en el 2000 y culminó en el 2009 para primero ser parte del cuerpo técnico de algunos equipos y también aplicar muy bien sus vastos conocimientos en la materia en su actividad como scout.

SU PROFESIÓN.

Manuel Bernal es parte del grupo de 14 scouts que tienen Diablos Rojos del México y Guerreros de Oaxaca de los cuales 5 son de Sinaloa y dos de ellos de Los Mochis.

El área de Guasave la cubre Salvador Patrón, la de Culiacán Édgar Lizárraga y Adolfo Navarro la de Mazatlán. En Los Mochis están Manuel Bernal y Antonio Pollorena, uno de los lanzadores más emblemáticos que tiene en su larga y rica historia la organización Diablos Rojos del México.

“Aprovechamos el tiempo que estamos en casa para actualizarnos más haciendo algunos estudios, pero estamos tranquilos, tenemos constante comunicación entre directivos, scouts y cuerpo técnico y afortunadamente nuestro salario no nos falta, temprano está el pago y es por eso que agradezco a los directivos que no nos han dejado desamparados, todo está tranquilo, no ha habido ningún tipo de recorte y nada más estamos a la espera de que esta difícil etapa termine para salir a seguir atendiendo a los jóvenes peloteros, a seguir en la búsqueda de esos grandes talentos que tenemos en todo México”, dijo Bernal que también tuvo una destacada actuación como serpentinero de Yaquis de Ciudad Obregón, Mayos de Navojoa y Cañeros de Los Mochis en la Liga Mexicana del Pacífico.

OTRA ACTIVIDAD.

El mochitense ha podido combinar muy bien su trabajo de scout con la de coach de picheo, pues la campaña del 2019 de Liga Mexicana de Verano la terminó siendo parte del cuerpo técnico de los Guerreros de Oaxaca como coach de bulpen, auxiliando al mánager Sergio Omar Gastélum teniendo como compañeros a Iván Cervantes (Coach de bateo), Miguel Ángel López (Coach de picheo), José Luis Loredo (Coach de tercera base), Daniel Fernández (Coach de outfielders), y a Íker Franco (Coach de receptores).

CIFRAS

3 AÑOS

Estuvo jugando Manuel Bernal en las sucursales de los Reales de Kansas City en Estados Unidos.

34 TRIUNFOS

Sumó el mochitense en su estancia de cuatro años con Diablos Rojos del México en Liga Mexicana de Verano.