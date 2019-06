Alejandro Pintado en pretemporada con Atlas

El arquero mochitense Alejandro Pintado Leyva sigue avanzando en su proceso en busca de convertirse en futbolista profesional.

El destacado deportista sinaloiense fue convocado a la pretemporada del primer equipo de los Rojinegros del Atlas en la Riviera Maya.

Actual Subcampeón de la Sub 17

Pintado Leyva reguarda los tres postes del equipo Sub-17, con el que llegó a la gran Final del torneo Clausura 2019.

Aunque se quedaron cortos al caer ante Pumas, el sinaloense asegura que el haber llegado a la última instancia, es una motivación extra.

“Es una mayor motivación porque al haber llegado a la final, aunque no se obtuvo el resultado, ellos ven las ganas y el desempeño que tuviste durante los partidos”.

Alejandro trata de aprovechar esta oportunidad, para aprender de los arqueros que integran el primer equipo de los Zorros.

“Más que nada, ellos te ayudan, son muy buenas personas, experimentados y eso hace que nos sintamos más confiados, que no te pongas nervioso en ningún momento porque eso es lo que te puede llegar a dar un plus”.

El arquero se encuentra en el club tapatío desde la categoría Sub 13 y en su palmarés cuenta con 2 campeonatos dentro de la categoría Sub 15 y el subcampeonato de la Sub 17.