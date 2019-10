Alí Avila contento por convocatoria

El delantero sinaloense Ali Ávila Vega se dijo contento por su convocatoria a la Selección Mexicana de Futbol que participará en el Mundial Sub 17 de Brasil. El oriundo de Macoyahui, El Fuerte y formado futbolísticamente en esta ciudad, quedó en la lista definitiva de Marco Antonio “Chima” Ruiz, que buscará darle a nuestro país el tercer título de la categoría.

El llamado

Integrante de las Fuerzas Básicas de Rayados de Monterrey, el futbolista sinaloense es el menor de los seleccionados, ya que acaba de cumplir los 16 años, lo que habla de su gran calidad. El delantero externó que por su edad, había llevado el proceso con la Selección Sub 16, pero en la recta final de la preparación, fue llamado al selectivo Sub 17, donde se ganó el lugar.

“El proceso con la Sub 17 nada más he tenido 3 convocatorias con ellos, todo el tiempo había ido con la Sub 16 y hace poco que me empezaron a llamar aquí a la Sub 17”.

El potente atacante no pudo ocultar la alegría de haberse ganado el lugar a pesar de jugar con futbolistas de una categoría superior.

“Bien chingón ir con gente mayor que tu y competir a la altura de ellos”.

Respecto a sus compañeros, Ávila Vega ve un equipo compacto y bien acoplado, que tiene muy en claro sus objetivos.

“Es un equipo muy fuerte, todos bien acoplados, todos vamos por el mismo camino”.

El jugador de Rayados reconoció que el hecho de que México sea una potencia dentro de la categoría, implica una responsabilidad mayor, ya que el objetivo es regresar con el trofeo de campeón.

“Siempre ha sido una responsabilidad estar en la Selección y más en esta categoría donde la exigencia es ser campeón”.

Cumple un sueño

Quien fuera referente de las selecciones de Ahome y Sinaloa, recuerda que hace un año comentó con su padre el sueño de asistir a la justa mundialista, lo que finalmente se hizo realidad.

“Si gracias a Dios, hace como un año yo le dije a mi papá que quería ir al Mundial y gracias a Dios se está cumpliendo”.

Ali no olvida a la gente que desde sus incios en el futbol lo ha apoyado, por lo que agradece que estén al pendiente de su desarrollo.

“Que muchas gracias por el apoyo y estar al pendiente de mi, la gente de Macoyahui, de Los Mochis y de Culiacán”.

Este martes, el selectivo Sub 17 partió rumbo a Buenos Aires, Argentina, para llevar a cabo partidos de preparación de cara a la justa mundialista que se llevará a cabo del 26 de octubre al 17 de noviembre.