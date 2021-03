Anuncian reconocimiento a Jorge Ávila en la Liga de Beisbol Promocional

Los Mochis.- A todo vapor continúan los trabajos de organización de cara al arranque de la campaña 25 de la liga de beisbol dominical Jorge Ávila-Promocional que tiene como fecha de inicio el domingo 21 de marzo con acto solemne a desarrollarse en el estadio de la colonia Tepeka.

Hasta la fecha son seis los equipos que ya han levantado la mano asegurando su participación, como son Fraccionamiento Álamos II, Deportivo Castro, Jiquilpan II, Fumigaciones Matabichos, Correos y los actuales campeones de Fumigaciones Matabichos.

Se informa a los equipos interesados en participar, que aún continúan abiertas las inscripciones, mismas que se cerrarán en la sesión ordinaria del día martes 16 de marzo. La meta a cumplir es de 10 conjuntos participantes.

La nueva directiva de la liga la encabeza Pablo Rosas, quien ayer tomó protesta como nuevo titular del circuito ante el director del Instituto Municipal del Deporte, Felipe Juárez, quien les deseó la mejor de las suertes y felicitó por haber agregado el nombre a la liga de un fuerte impulsor del deporte en Ahome que es Jorge Ávila con su empresa Abarrotera Ávila.

“Ha sido una designación muy acertada, muy merecido el nombre de mi amigo Jorge Ávila porque todos sabemos todo lo que ha hecho en pro del deporte siempre sin esperar nada a cambio”, comentó el director del deporte municipal en el acto efectuado en las nuevas instalaciones del IMDA en la Ciudad Deportiva Centenario.

El promotor deportivo Jorge Ávila agradeció el gesto y mencionó que este tipo de reconocimientos motiva a seguir impulsando el deporte “No me lo esperaba, me cayó de sorpresa y la verdad me dio mucho gusto que me hayan tomado en cuenta, estoy muy motivado y agradecido por haberme elegido, ya son muchos años apoyando el deporte y claro que lo vamos a seguir haciendo”.