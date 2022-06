Árbitro: Para soñar en grande tienes que atreverte al menos a intentarlo

Guamúchil.- El futbol de Salvador Alvarado y de la región del Évora está siendo muy bien representado en la actualidad tanto por algunos jóvenes que trabajan fuerte para dar el gran salto al máximo circuito, así como otros ya consolidados, como la angosturense Blanca Félix (Chivas) y el mocoritense Everardo Rubio, con Xolos de Tijuana. Sin embargo, esto no es todo, ya que en el arbitraje el joven alvaradense Mauricio Eleazar López Sánchez también levanta la mano y demuestra que su carrera va en pleno ascenso, y para prueba fue la distinción que recibió la semana pasada por parte de la Federación Mexicana, a través de la Comisión de Arbitraje, como el mejor silbante mexicano de la Liga Premier Clausura 2022. Mauricio dirigió la final del Clausura 2022 entre Mazorqueros y Cafetaleros de Chiapas y también la final de ascenso en la Liga Premier de la Segunda División entre Mazorqueros y Alacranes de Durango.

Tu carrera en el arbitraje va en pleno ascenso, ¿cómo te sientes?

Primeramente, muy agradecido con Dios; también con la gente que me apoya. Tenemos en Sinaloa una muy buena Delegación de Árbitros Profesionales. En estos últimos seis meses se ha trabajado muy intenso con dobles sesiones diarias de entrenamiento. Gracias a Dios se me dio la oportunidad de pitar la final del torneo y también la final de Campeón de Campeones, donde estuvo en juego el ascenso a la Liga de Expansión.

Estoy contento de haber recibido en Toluca el premio de mejor árbitro de la Segunda División. La verdad, eso me llena de satisfacción.



¿Cuántos años ya en esta complicada actividad como lo es el arbitraje?

En el profesionalismo tengo seis años, pero comencé hace 14 en el futbol amateur, apenas yo con 11 de edad.

Recuerdo que empecé con niños, y fui creciendo hasta que a los 18 años de edad se me dio la oportunidad de debutar como profesional.



¿Con qué sueñas en la actualidad?

Ahorita el proyecto o la meta a corto plazo es poder establecernos en la Liga de Expansión, y en un tiempo no muy lejano estar, si Dios quiere, en la Liga Mx.

¿Consideras que a tus 25 años de edad estás en el mejor momento como profesional?

La verdad que considero estar exactamente en el mero punto para trabajar en Liga de Expansión y madurar allí dos o tres años más para aspirar subir a la Liga Mx.

Vienes a Guamúchil y sancionas la final de la Primera Fuerza. ¿Qué recuerdos te trae pisar estas canchas?

De hecho yo comencé a jugar aquí en la categoría Pandas con el profe Juventino López. Y fue precisamente cuando pité por primera vez un partido amistoso en el campito de Guamúchil Viejo. De allí en adelante ya no jugué, me dediqué de lleno al arbitraje, aun de haber cursado la carrera de Educación Física en Culiacán.



¿Qué sientes pertenecer al selecto grupo de buenos árbitros profesionales sinaloenses?

Sí es una responsabilidad. Inclusive estuve platicando en Toluca hace unos días con César Ramos, el referente que tenemos por ser sinaloense. También hay otros árbitros que van en ascenso, como el guasavense Rafael López, que se acaba de instalar en la Liga Mx, al igual que Ismael Peñuelas, de Los Mochis.

¿Principales cualidades que consideras debe tener un buen árbitro?

Disciplina, trabajo y estar enamorado de esta actividad.

¿Algún otro mensaje?

Me encanta divertirme y venir a trabajar a mi tierra. Invito a los jóvenes y niños a que se animen a prepararse como árbitros y soñar en grande, ya que solo así se logran las metas.