Árbitros sinaloenses destacan en Toluca

Los árbitros sinaloenses Alondra Bretado, Tania Torres, Nataly Miranda, Mariajose Orrantia y Javier Medina cumplieron con destacadas actuaciones durante su participación en la Liga Nacional juvenil en las categorías Sub 13, Sub 15, Sub 17 y Libre Femenil. La competencia se llevó a cabo en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol con sede en Toluca, Estado de México.

Las mujeres son originarias del Municipio de Ahome, mientras que el varón representa a Culiacán.

Nataly fue árbitro central de la final Sub 13, Alondra y Mariajose fueron asistentes en la Sub 15, Tania asistente en la Libre Femenil y Javier fue cuarto árbitro de la final Sub 15.

Alondra y Mariajose recibieron invitación para hacer pruebas físicas para el arbitraje profesional, por parte de los coordinadores del evento y miembros de la comisión de árbitros de la FMF, Litzy Ramírez y Antonio López.

Los coordinadores de la Delegación Municipal de Árbitros en Ahome, Carlos Olguín, Benjamín Juárez y Rodrigo Romero se mostraron satisfechos por los resultados que están dando los silbantes, en este caso en la rama femenil.

“Este logro es un orgullo porque palmo a palmo hemos estado trabajando en conjunto la delegación viendo el crecimiento y desarrollo de las muchachas con un potencial enorme”, declaró Carlos Olguín, presidente del Colegio de Árbitros Presbítero Fernando Figueroa.

“Están dando su esfuerzo y ahí están los resultados, van a un evento Nacional, las 4 en distintas categorías y las 4 compañeras se trajeron la medalla de mejor árbitro de allá de Toluca en la Federación Mexicana de Futbol, señaló Benjamín Juárez, presidente del colegio que lleva su nombre.

“Más que satisfecho y orgulloso de las muchachas porque es un sueño que han estado cumpliendo ellas, pasito a pasito van en busca de ir avanzando en base a la capacitación, al trabajo, disciplina, esfuerzo, le ponen mucho empeño, son muy disciplinadas, están bien enfocadas en llegar lo más lejos posible en esto del arbitraje”, comentó Rodrigo Romero Presidente del Colegio Alberto “Jarritos” Rodríguez.

María José Orrantia se dijo feliz por su participación en el evento y agradeció a sus mentores por la confianza que le han brindado.

“Me siento muy feliz por haber participado en este evento, también siento que he trabajado duro para conseguir este logro, gracias por haber creído en mí, Carlos Olguín, Benjamín Juárez, que han puesto su confianza en mí”.

Alondra Bretado calificó el torneo como una de las experiencias más gratas que ha vivido en el arbitraje.

“Sin duda alguna ha sido una de las experiencias más gratas que he tenido en el ámbito del arbitraje, también agradezco mucho a la Delegación de aquí de Ahome, a Benjamín Juárez, a Olguín, al profe Rodrigo que fueron los que confiaron en nosotros para ir a hacer un buen trabajo allá”.

Tania Paola Torres Contreras se mostró contenta por haber llegado hasta las finales y haber vivido la experiencia del nacional.

“Estoy muy contenta por el trabajo realizado, por haber llegado hasta las finales y más que nada por vivir la experiencia de este Nacional que es una muy buena y agradecida con todos los profes por habernos dado la oportunidad”.

Nataly Miranda agradeció la oportunidad de vivir esta experiencia en la que tuvo nuevos aprendizajes y destacó la importancia de que se den oportunidades a las silbantes sinaloenses.

“Me siento muy contenta, es una gran oportunidad, nunca había vivido una experiencia tan bonita como esa, muchos aprendizajes, nuevas amistades, creo que se están dando cuenta que hay muchas árbitras sinaloenses que deberían de tener la oportunidad de tener una prueba física en profesional”.