Armando Cabrera llega a Ligas Infantiles

Guamúchil, Sinaloa.- Convencido que hay mucho por hacer y dispuesto a trabajar fuerte en bien del deporte, rindió protesta ayer Armando Cabrera Castro como nuevo presidente de las Ligas Infantiles y Juveniles del Club de Veteranos.

“Las bases están puestas, y tengan la seguridad que buscaremos mejorar todo esto. Me comprometo a trabajar duro, contamos con un grupo de colaboradores muy importante. Estamos abiertos a toda crítica y propuestas para mejorar el beisbol infantil y juvenil de Salvador Alvarado”, expresó el nuevo dirigente luego de su nombramiento oficial.

En esta nueva directiva colaboran en el aspecto técnico deportivo los exprofesionales Luis Alberto “Choco” Valdez y José Juan “El Cañoncito” López. También participarán en la directiva como parte de la organización, Roberto Díaz, Sergio Martínez y como tesorera la señora Kenia Carrera Espinoza, quien también hará la función de enlace con los padres de familia.

“El no ser socio del Club de Veteranos no me imposibilita ser parte de este importante proyecto. Pretendo terminar con muchos vicios que existen en Ligas Infantiles”, dijo Armando Cabrera frente a medios de comunicación y directivos del Club de Veteranos, entre ellos su presidente, Gilberto López, y otros socios, como Jorge “Kios” Camacho, Wilfrido Inzunza y César Soto. En general, se coincide que lo primero que deberá hacer la nueva directiva es organizarse y deslindar responsabilidades en todas las áreas.

Y para luego es tarde. La nueva directiva anuncia que el domingo 20 de este mes arranca la Liga de La Toronja. Se deja abierta la invitación a todos los peloteritos para que se presenten a partir del próximo domingo en la mañana a los encuentros amistosos.