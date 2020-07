Astros de Houston esperarán el tiempo necesario al “Chufito”

México.- Claro que no debe de alarmar que el sinaloense Roberto Osuna no inicie la campaña 2020 de las Grandes Ligas con los Astros de Houston debido a que no está al cien por ciento físicamente, este es un aspecto muy importante en las Grandes Ligas que cuidan muy bien tanto mánagers como directivos de cualquier organización.

El “Chufito” Osuna tiene números en global de 14-18 con una efectividad de 2.75, 345 ponches y 154 juegos salvados en las cinco temporadas en Grandes Ligas y los Astros de Houston van a estar pendientes de la evolución en su acondicionamiento físico para “darle” nuevamente la bola en cuanto esté al 100 por ciento.

Estamos hablando del cerrador oficial del equipo, de un elemento bastante importante en el róster de la escuadra texana que viene de conquistar el título de salvamentos de la Liga Americana en el 2019 con 38, por lo que el mánager Dusty Baker le dará el tiempo razonable para cuando se encuentre listo empiece a soltar sus “balazos” para el plato.

Con apenas 25 años de edad, la del 2019 no ha sido la mejor cosecha en su trayectoria de cinco años en Grandes Ligas, pues Osuna sumó 39 en el 2017 para también ser el segundo mejor en la Liga Americana en su última de las tres campañas que tuvo con Azulejos de Toronto con quienes debutó en 2015 con apeas 20 años de edad. El mejor registro fue el de Alex Colome (47 con Tampa Bay), y después de Osuna quedaron Craig Kimbrel (35 con Boston), Edwin Díaz (34 con Seattle), al igual que Ken Giles con Astros de Hosuton.

El año pasado, Osuna le ganó la carrera a los “caballos” Aroldis Chapman (37 con Yankees de Nueva York), a Brad Hand (34 con Indios de Cleveland), Alex Colome (30 con Medias Blancas de Chicago), igual cifra que tuvieron Ian Kenedy de Reales de Kansas City y Taylor Rogers de Mellizos de Minnesota.

PUES será el viernes cuando el también sinaloense Óliver Pérez buscará convertirse en el único pelotero mexicano en jugar 18 campañas en Grandes Ligas.

El zurdo de Culiacán es parte del cuerpo de relevistas de los Indios de Cleveland que hoy se enfrentan a los Reales de Kansas City en horario de las cinco de la tarde en Sinaloa con Shane Bieber encarando a Danny Duffy. De tener actividad en este cotejo de apertura en Cleveland, Pérez se pondrá adelante de Aurelio Rodriguez, Juan Gabriel Castro y de Fernando Valenzuela que también suman en su cuenta 17 ediciones como bigleaguers.

Óliver Pérez debutó en Grandes Ligas en 2002 a los 20 años de edad con Padres de San Diego logrando 94 ponches en 90 entradas de trabajo con cuatro triunfos, cinco descalabros y una efectividad de 3.50 abriendo 15 de los 16 partidos donde tuvo actividad.

El también relevista de los Tomateros de Culiacán en la LMP, tiene números en global de 72-91 con una efectividad de 4.38 y 1527 ponches en 670 partidos en las Mayores.

Efrén García

