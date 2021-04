Auditoría Sat dobla 15-14 a Cobaes en la Liga de Beisbol Burócrata Federal

Mazatlán.- Ricardo Rubio bateó de 5-3 con jonrón y condujo a la victoria a Auditoría SAT por 15-14 sobre Cobaes en duelo de la jornada seis del grupo A de la Liga de Beisbol Burócrata Federal.

Además de Rubio, sobresalieron con el madero Jesús Osuna (5-3), Sergio Camacho (6-3), Juan Tiznado (2-2) y Juan Camacho (4-2). Por Cobaes se volaron la barda Gibrán Guerra (5-4) y Frank Haro (4-3). Jesús Osuna se adjudicó el triunfo y el revés fue para Iván Garzón.

En otro frente, Picudos del Itmaz dobló 7-2 a Seguro Social. Manuel Valdez superó en duelo de pitcheo a Ramiro Simental. Juan Wong pegó de 3-2 por Itmaz, y por los contrarios, Álvaro Medina se fue de 4-2 con jonrón.

Más duelos

UAS le ganó 11-10 a Fedessp-Carpintería Lizac. Víctor Ramírez conectó de 6-4 con vuelacercas por la UAS, Óscar Domínguez y Ramón Sandoval de 6-3 cada quien.

Por los caídos, Jesús Cázarez y Alejandro Quintero, de 5-3 cada cual. Miguel Sánchez levantó los brazos y Luis Iturbide sucumbió. Correos de México le pegó 9-7 a SCT Dizapama. Vicente López (triunfó) fue apoyado por Francisco Carmona (5-3) y Julián Luján (4-2).

Manuel Martínez perdió y sus compañeros Juan Osuna y José Chávez batearon de 4-3 cada quien. Magisterio apaleó 10-2 a SNTE Sección A. Jesús Ramos se adjudicó el éxito y sufrió el descalabro Francisco Sánchez. Manuel Pulido (5-3) la botó por Magisterio, y Caín Santos pegó de 5-3. Por la Sección A, David Chiquete así como Mario Velarde, de 4-2 cada uno.

Resultados grupo B

Guardia Nacional superó 14-11 a SNTE Sección 53 B con serpentina de Gabriel Cañedo y bateo de Gabriel Cañedo Jr (4-3) y José García (5-3). Marco Almaral fue el perdedor y Mario Ilustre (5-4) así como Cruz Alduenda (3-2) pegaron jonrones por SNTE.

Mazadrill-D-1-230 dobló 6-5 a Sindicato Sagarpa. Lamberto Guevara se llevó la victoria sobre Ramón Medina. Por los vencedores, Orlando Santillán bateó de 3-2, y por Sagarpa, Antonio Lizárraga también de 3-2.

Titanes de Magisterio se impuso 9-6 sobre Poder Judicial Federal. Francisco Colado ganó y el coscorrón fue para Carlos Andrade. Justin Tapia disparó de 5-4 por los vencedores, y por los contrarios, Carlos Andrade, de 5-4. Issste y SNTE Sección 80 empataron 8-8. Por los primeros, Alejandro Leyva bateó de 5-4; por los segundos, Juan Arredondo, de 4-3.

Inauguran el próximo sábado

El 24 de este mes será el acto protocolario de la Liga Burócrata Federal, a las 09:00 horas en el campo del Club Sarabia, y luego jugarán la séptima jornada. Grupo A: UAS vs Itmaz, campo uno del Muralla; Correos vs Magisterio en el dos del Muralla; Fedessp vs Cobaes en el Polluelos uno; Auditoría SAT vs SNTE Sección 53 A en el Sarabia dos, y Seguro Social vs Dizapama en el Sarabia tres.

Grupo B: Guardia Nacional vs Issste en el Sarabia uno; Poder Judicial vs Sección 80 en el Cangrejos; Titanes de Magisterio vs Sagarpa en Polluelos dos, y Mazadrill vs SNTE Sección 53 B en el Polluelos tres.