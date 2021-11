Bandas de Guerra: Legión Seri buscará el tricampeonato en el Nacional de EL DEBATE 

Con el tricampeonato como objetivo principal, Legión Seri de Hermosillo, Sonora confirmó su participación en el Nacional de Bandas de Guerra EL DEBATE 2021 que se llevará a cabo el sábado 11 de diciembre en el Estadio Emilio Ibarra Almada de esta ciudad de Los Mochis.

Los de la capital sonorense se llevaron los máximos honores en las ediciones 2018 y 2019 del tradicional y prestigiado evento, que no pudo celebrarse en 2020 debido a la pandemia.

La tambor e instructora, Verónica Portillo Urquidez, quien coordina la banda junto al corneta de órdenes Juan Villalobos y el comandante Jesús Gautrin, reconoció que no fue fácil volver a convocar a los integrantes luego de dos años, sin embargo, los mueve el objetivo de defender el título que han ganado en las últimas dos ediciones.

“Fue un poco difícil por el asunto de tener dos años sin tocar, la condición baja mucho, los alumnos ya estaban enrolados con otras actividades, fue difícil convocar de nuevo, sobre todo porque la pandemia está relajada, pero está en pie todavía, entonces con todas las medidas y con muchas dificultades logramos juntarnos la mayoría y los ensayos son a deshoras que nunca imaginamos que íbamos a tener, pero tenemos un objetivo que es reactivar todo y vamos a intentar ir por un tricampeonato”.

Contrario a lo que hacían regularmente, los bicampeones tienen solo un par de semanas preparándose debido a las condiciones atípicas, aunque más allá de verlo como un obstáculo, lo consideran un reto interesante.

“Tenemos 15 días, nosotros para ir a un debate nos preparamos 3 o 4 meses, sin quitarle que durante el año tenemos las actividades, los ensayos son 3 veces a la semana, nunca perdemos esa constancia. Estamos ensayando 3 días, sábado, domingo y lunes que es cuando nos podemos acoplar más la mayoría, nunca estamos la banda completa ensayando, es una dificultad muy grande, pero a la vez es un reto para nosotros”.

Legión Seri ha participado en el Nacional de EL DEBATE desde 2005 y algo de lo que más les gesta es el enfoque hacía la rutina libre, que les permite expresar toda su creatividad.

“Yo creo que El Debate lo hemos muchos banderos sobre todo de acá del norte, como uno de los eventos que más nos agrada, porque se enfoca mucho en lo que viene siendo rutina libre, que es una de las categorías que más nos gusta porque es donde echamos a andar nuestra creatividad, trabajamos en marchas que nos gustan, tenemos tiempo para demostrar de lo que uno es capaz, ejercicios novedosos, etc”.

El ambiente es otro aspecto que destacan de la confrontación, ya que al ser vecinos se acoplan muy bien con la alegría que caracteriza a los sinaloenses, además de que más allá de la competencia, la amistad prevalece entre la comunidad de banderos.

“Sinaloa siempre ha sido de mucha fiesta, de mucho ambiente, nosotros somos de Sonora y somos algo parecidos, creo que nos acoplamos muy bien con los sinaloenses, aparte de que todos tenemos rivalidad entre bandas de guerra, a final de cuentas somos amigos unas bandas con otras, una cosa es la competencia y otra la amistad fuera de las bandas que creo que es algo que hemos aprendido a lo largo de los años y de las competencias”.

Aunque por momentos dudaban en participar al no tener las condiciones que se podían tener previo a la pandemia, los de Hermosillo no quieren dejar el bicampeonato sin luchar y aunque no pueden asegurar ningún resultado, su enfoque es claro en buscar el tricampeonato.

“La verdad es que había muchas dificultades, nosotros estábamos a punto de no asistir, se nos hacía muy arrebatado hacer un trabajo que la banda no acostumbra hacer para ir a un evento de esta magnitud, pero por otro lado tenemos el bicampeonato y no queremos dejarlo ir así como así, estamos conscientes de que no sabemos cómo están las demás bandas, probablemente unas estén más ensayadas que otras, sin embargo vamos a intentarlo, no lo aseguro que lo vayamos a lograr, pero queremos intentarlo y retarnos a nosotros mismos de lo que somos capaces”.