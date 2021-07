Beisbol: Compuertas-Deportivo Mingo Vázquez en serio peligro 

Por el boleto.

Los Pascoleros de San Miguel regresan el domingo al estadio Daniel Ibarra Heredia para reanudar la serie de play-offs en contra del conjunto de Compuertas-Deportivo Mingo Vázquez en las acciones de la campaña 2021 de la Liga de Beisbol Clemente Grijalva Cota de Primera Fuerza.

EL DUELO.

Los dirigidos por Manuel Castro llegan a su casa con una cómoda ventaja de 2-0 en la confrontación de postemporada, pero nada definitiva pues deberán meter el acelerador a fondo para poder lograr el par de partidos que les restan para lograr el boleto a las semifinales.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El Deportivo Mingo Vázquez-Compuertas no es un rival nada fácil y el cuarto lugar general logrado al término de la campaña regular con foja de 12-6-2 con 91 carreras a favor es un claro ejemplo de su poderío, aunque en el arranque de este duelo de play-offs no fue nada halagador pues en el primer domingo de choque de trenes ante los Pascoleros de San Miguel no les fue nada bien con derrotas de 2-1 y 3-2 ante los serpentineros Manuel “Picudo” Pérez y Miguel Fortunato Ruíz.

Leer más: Tokio 2020: Selección Mexicana de Beisbol casi lista para JJOO

Explotaron los bats del cuadro “judío” encabezados por Ramón Peña (7-5), Saúl Soto (6-3), Germán Cuevas (8-4), y Rigoberto Armenta (6-2 con jonrón), mientras que los que dieron la cara por los rivales fueron Gustavo Sierra (7-4), Pilar Mojardín (6-4), Cristian Armenta (6-3), y Armando Domínguez (HR), aunque no fue suficiente pues el cuadro pascolero salió del estadio Jesús Hernández De la Rosa de Compuertas con ese valioso par de triunfos que lo tiene a medio camino de avanzar a la siguiente ronda eliminatoria.

El estadio Daniel Ibarra Heredia de San Miguel deberá de presentar una buena entrada de aficionados que tendrán la oportunidad de disfrutar de un gran pleito deportivo con esta segunda parte del gran duelo entre dos tremendos equipos de la Clemente Grijalva.

MÁS ACTIVIDAD.

Los Abarroteros del Ejido México también buscarán aprovechar esa ventaja de 2-0 que tienen en la serie ante los Mineros de Choix a quienes visitan. La gente de Bernardo Ruíz ganó por barrida la cartelera del domingo anterior con scores de 5-2 y 3-0, y triunfos que se embolsaron Francisco “Kiko” Gutiérrez y Jorge Flores sobre Alfonso Pulido y Miguel González, en forma respectiva.

Leer más: Presentan el Torneo Estatal de Basquetbol de Primera Fuerza

Miguel Rivera, Magdiel Valenzuela y Luis Barrera fueron los mejores a la ofensiva por el cuadro abarrotero que buscará sellar su triunfo en la serie con otra barrida.

En el resto de las confrontaciones, la escuadra de Higuera de Zaragoza le pagará la visita a los Toros de Ruiz Cortines para reanudar la confrontación que se encuentra empatada con esa división de honores del domingo anterior, después de que los primeros ganaron 10-4.

El juego matutino con picheos de José Hernández y salvamento de Imanol Villegas, pero sorpresivamente cayeron 5-3 en el vespertino con un reacción de dos carreras de los astados en la última entrada del segundo partido con Juan Bañuelos llevándose el triunfo sobre el relevista Eduardo López.

La interesante jornada la cierra la serie de los equipos de Safinsa-El Carrizo y Guiber-Juan José Ríos, en duelo que se traslada al estadio Miguel Torres Valencia después del empate a dos carreras en el juego matutino y del triunfo de 5-2 de estos últimos en el vespertino con autoría de Daniel Valdez, salvamento de Aldo Leyva y revés que se cargó al ex profesional Omar Espinoza.

Leer más: Realizan activación física en el municipio de Mocorito

CIFRAS

2 TRIUNFOS Buscarán hoy San Miguel y Ejido México para avanzar a semifinales.

10 JONRONES se conectaron en la primera jornada de play offs de la CG.

Síguenos en