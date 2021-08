Beisbol: Los Abarroteros del México también se van de las semifinales

La situación no apta para el deporte por el fuerte problema de la pandemia del covid 19 y el futuro incierto de la liga ha provocado que los directivos del equipo de los Abarroteros del Ejido México hayan decidido hacerse a un lado y sacar al equipo de la competencia en esta recta final de la campaña 2021 de la Liga de Beisbol de Primera Fuerza Clemente Grijalva Cota.

La escuadra dirigida por Manuel Castro ya no podrá continuar su compromiso con la escuadra de Guiber-Juan José Rios y esto se hará oficial en la sesión semanal ordinaria del circuito de primera fuerza programada para este martes por la tarde.

“No hemos tenido un apoyo importante de parte de la directiva de la liga y además no creemos que la situación sea de la más adecuada para el beisbol, si me dicen que podemos jugar en el estadio del ejido México sin gente en las tribunas…¿A dónde nos vamos a ir?, ..ya las autoridades deportivas y municipales informaron que está prohibida la actividad deportiva y entonces …¿qué se va a hacer?, tenemos que hacer caso para no hacer más fuerte el problema”, dijo a EL DEBATE Javier Ávila, el delegado del conjunto de los Abarroteros del ejido México.

Con esto, la escuadra quedaría fuera de la competencia, al igual que los Pascoleros de San Miguel que fueron los primeros que decidieron salirse de esta actividad de las semifinales por el problema del covid 19.

Ante esta situación, los equipos de Guiber-Juan José Ríos y la Higuera de Zaragoza se convertirían en finalistas de esta edición 2021 para disputarse el campeonato….pero…. ¿Dónde?.