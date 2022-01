Beisbol: Mantienen suspensión de juegos en ligas infantiles y juveniles por casos de Covid-19

Mediante un comunicado, el Instituto Municipal del Deporte de Ahome (IMDA) , dió a conocer que debido a que los casos de Covid 19 en el Municipio siguen en aumento, se mantendrá suspendida la actividad competitiva en las categorías infantiles y juveniles, al menos por lo que resta del mes.

La medida se tomó en consideración que los menores de 14 años no han recibido ninguna dosis de la vacuna. "Queda suspendida la actividad de competencia para todas las categorías infantiles y juveniles que no están dentro del esquema de vacunación; es decir menores de 14 años, porque no han recibido ninguna dosis".

El boletín establece que en las categorías de 14 años y mayores, podrán disputar partidos, siempre y cuando lo hagan sin público y se aclara que está a su consideración mantenerse en receso.

"Las categorías de 14 años y mayores podrán tener actividades de competencia, con la condición de hacerlo sin público. Poniendo a su consideración la posible suspensión".

También se aclara que en caso de que se detecten aficionados en las gradas, la instalación puede ser clausurada por Protección Civil.

"En el entendido de que si se detecta alguna instalación con aficionados, será clausurada por parte de Protección Civil, institución que tiene conocimiento de este comunicado".

El comunicado se hizo llegar a las distintas ligas infantiles y juveniles del Municipio.