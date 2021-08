Beisbol: ¿Se cancela la temporada de la Clemente Grijalva?

En una situación crítica se encuentra la Liga de Beisbol Clemente Grijalva Cota de Primera Fuerza, después de que el presidente de los Pascoleros de San Miguel se encuentra en un 98 % de sacar a su equipo de estas semifinales y el conjunto de los Abarroteros del ejido México pide cancelar de una buena vez esta edición 2021, todo esto a raíz de los problemas que ha dejado la pandemia del covid 19 al reconocido circuito de primera fuerza.

En entrevista con EL DEBATE, el señor Daniel Ibarra Heredia comentó que “es muy difícil que la liga pueda reactivar su actividad por el alto índice de covid, esto es un problema serio porque la salud de todos está en peligro y tenemos que tomar todas las precauciones, el nivel de casos no bajará mucho de una semana a otra y lo mejor y más recomendable es que dejemos esto por la paz y nos esperemos hasta la próxima temporada, no es un hecho todavía que el equipo de San Miguel abandone la liga por esta temporada, pero si estamos en un 98 % de hacerlo”, dijo el popular “Parnas”, quien agregó que esto no es una necedad, ni una locura ni muchos menos las ganas de echar a perder un espectáculo tan bonito como es este beisbol de primera fuerza.

“Hay muchos factores para tomar esta decisión, ya que aparte del problema de la pandemia tenemos el estadio de San Miguel inundado y algunos de nuestros jugadores nos ha pedido permiso para irse a jugar a otra liga, además no nos agrada mucho la idea de jugar sin afición, lo mejor es hacernos a un lado y desearles la mejor de las suertes al resto de los equipos”, agregó Daniel Ibarra, quien comentó también que todavía esperará lo que pase en la siguiente junta semanal ordinaria de la liga para tomar la decisión final.

Javier Ávila, el delegado de los Abarroteros del Ejido México dijo por su parte que “se debería de cancelar de una buena vez la actividad para no poner en peligro a toda la gente que se mueve alrededor de esto como son jugadores, aficionados, directivos, ampáyeres y todos los que estamos en esto, el jugar sin público se debió de hacer desde un inicio y no haber esperado a que pasara más tiempo, ya son muchos domingos sin actividad y ya no es recomendable seguirle, creo que al gobierno y a la misma directiva de la liga no supieron manejar esta situación y ya se les salió de las manos, no entiendo por qué los espacios deportivos están solos y los casinos llenos”.

Tristán Orduño, delegado del equipo de Guiber-Juan José Ríos mencionó que “para nuestro equipo, el cancelar la temporada es la última opción, la actividad debe de seguir por respeto a la afición, por respeto a nuestros patrocinadores y al mismo beisbol, claro, si ya de plano no se puede jugar pues ni modo, pero antes se deben de buscar opciones para salvar esto, que no quede inconclusa la novela, se deben de buscar escenarios alternos donde el índice de pandemia no esté en semáforo rojo como son los de Guasave, El Fuerte y Choix, y también analizar la posibilidad de jugar a puerta cerrada con transmisiones por radio y televisión en pago por evento para hacernos de otros patrocinios que nos ayuden a salvar el espectáculo”.

El delegado del equipo de Higuera de Zaragoza, Saúl Báez, dijo que “estoy de lado de la salud pero no creo conveniente cancelar esta campaña, soy más de la idea que antes de eso se deben de buscar opciones y esperar hasta el final, el tiempo nos está ganando y la pandemia es un factor muy importante en contra que tenemos pero creo que podemos encontrar una solución a esto”.

Los representantes de los equipos coincidieron en señalar que la espera que ha puesto la liga para el domingo 29 de agosto como fecha límite de espera es buena y se habrá de aprovechar al máximo para encontrar esa sana solución a este problema que tiene en receso por un mes a la liga Clemente Grijalva Cota.

El presidente de la liga Ervey Valdez, no atendió el llamado de EL DEBATE para conocer su opinión del problema.