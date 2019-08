Benito Flores Fernández recibe merecido reconocimiento

Guamúchil, Sinaloa.- El destacado ingeniero en Biomecánica catapulta a nivel mundial el nombre de Salvador Alvarado, al ser parte importante del equipo del ciclista latino que ganó recientemente el Tour de Francia

Hoy al medio día el municipio de Salvador Alvarado tuvo como invitado especial al joven ingeniero en Biomecánica Benito Flores Fernández, quien recibió merecido reconocimiento por catapultar a nivel mundial el nombre de su tierra natal, Guamúchil, pues fue parte fundamental y muy importante en la victoria que recientemente ganó el ciclista colombiano Egan Bernal, pues es el primer latino en la historia en conquistar el Tour de Francia.

Por tal hazaña las autoridades municipales, comandadas por el alcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez, le rindieron un merecido homenaje en la sala de Cabildo. Dicho evento contó con la presencia de los familiares de Benito Flores, así como también de conocidos ciclistas, regidores y funcionarios públicos de diferentes niveles.

En su intervención Ortiz Sánchez resaltó que Benito Flores no solamente es un orgullo para Salvador Alvarado sino también para Sinaloa y para todo México, y dicho triunfo es para festejarlo a lo grande.

Pese a que su agenda de trabajo está muy llena, aquí está Benito, entre nosotros, con su gente que al igual que él disfruta el momento y se llena de orgullo".

"Muchos, entre ellos me incluyo, no teníamos la claridad de todo lo que has hecho Benito, pero todo eso que vienes realizando es producto del esfuerzo y dedicación, y sigues siendo el mismo joven humilde que no pierde el piso.

Estamos muy emocionados por lo que has logrado y desde luego te vamos a seguir deseando todo el éxito del mundo, que sigas esa carrera llena de triunfos pero sobre todo que sigas sintiendo ese amor por Guamúchil", expresó el alcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez.

Benito Flores a lado de su familia. / Fotografía: Bardo Villa EL DEBATE

Por su parte, Benito Flores Fernández externó que la visita a Guamúchil no estaba entre sus planes pero hizo espacios y pudo estar ante su gente, viendo muchas caras conocidas.

"Yo salí de Guamúchil en 1996 y de repente vengo pero de entrada por salida, actualmente las ocupaciones se han incrmentado y pues ahí estamos echándole muchas ganas.

La primera vez que hice un posgrado en Alemania ahí fue la primera ocasión en que me tocó andar en bicicleta competitiva, pero después regreso a México y empiezo a trabajar en diferentes industrias y empieza mi crecibiento laboral pero yo no estaba agusto con eso, estaba inquieto ya que quería algo más y fue así como me fui metiendo a la parte fisiológica, nutricional, siguiendo siempre mi pasión mezclando la tenzacidad, cosistencia y el estar estudiando constantemente, actualinzándome porque la ciencia es muy emergente y está innovando.

La ciencia se puede aplicar en todo tipo de personas, pues al final en lo que nos estamos enfoncando es en mejorar la calidad de vida en las personas.

El triunfo en el Tour de Francia se da porque es un trabajo en conjunto, ya que para cada cosa hay una persona especialista y ahí he aprendido mucho porque en estos equipos hay pura gente que nunca ha dejado de estudiar y saben interpretar muy bien los datos y debido a eso toman decisiones adecuadas.

Me considero una persona alegre, que le gusta la música de banda, pero siempre trato de tener un balance en la mi vida. Estoy muy contento que lo logrado en el Tour de Francia por que Egan no iba a ser cabeza de serie, aunque se había preparado muy fuerte para ello, pero una semana y media antes de la competencia el favorito del equipo sufre una caída, se lastima y ahí es donde entra Egan y a sus 22 años de edad logra el triunfo", señala Benito Flores.