Box: "Estamos mejorando para ser grandes" : Jesús Madueño

Guasave.- Jesús Madueño, quien es una de las jóvenes promesas del boxeo guasavense, declaró estarse preparando para protagonizar su primera batalla de este 2021 el próximo mes de marzo.

El oriundo del ejido La Entrada comentó que uno de sus objetivos principales para este año es mantener su aureola de invicto, pues es motivante que en un récord no se registre ningún descalabro, sin embargo, en caso de llegar a perderlo, para él no pasaría nada, ya que una derrota no determina la calidad que tienes como pugilista.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“En este 2021 estamos mejorando para estar entre los grandes, pues esperamos hacer muchas peleas y enfocarnos en crecer en calidad como boxeadores para dar un mejor espectáculo a la afición que nos respalda y sobre todo tratar siempre de mantener el invicto, porque para un deportista los números influyen bastante, pero trataremos de mantenerlos siempre en positivo, como hasta la fecha ha ocurrido”, señaló.

Su récord

En cuanto a los números de este joven peleador, este mantiene un récord imbatible de 13 triunfos, de los cuales ocho han sido por la vía del nocaut, mientras que por otro lado no ha conocido aún la derrota.

Leer más: "Es mi pelea más importante": Katty Gutiérrez

El hermano de Miguel “Explosivo” Madueño indicó que por el momento se está preparando con su equipo de trabajo en un gimnasio local, tomando las medidas necesarias para evitar contagiarse de Covid-19.

“En eso andamos, estamos mejorando mucho como peleador y agarrando cada vez más experiencia, pues eso es muy importante a la hora de enfrentarte a los rivales más poderosos, por lo que se podría decir que la pandemia no se ha convertido en un factor en contra para mantenerme al cien por ciento”, relató.

Metas

En lo que respecta a los objetivos de este boxeador de apenas 19 años de edad, dijo que sin duda le gustaría pelear en Estados Unidos, así como lo pretende hacer también en este año su hermano Miguel, quien también está firmado por la empresa norteamericana Thompson Boxing.

“Ahorita es complicado porque la frontera está cerrada por la pandemia, pero porqué no en un futuro, tal vez el año entrante, ya que se estabilice todo esto, podría buscar la oportunidad así como la está esperando mi hermano también”, declaró el otrora medallista nacional.

Leer más: Mauricio Gómez, director de Cecadep se dice triste por seguir en Semáforo Rojo en el municipio de Guasave

Otro de los sueños que tiene Jesús Madueño es el convertirse en campeón mundial, no obstante, reconoce que para lograrlo necesitará tener constancia y disciplina en su carrera, por lo que no descansará hasta colgarse dicho título, el cual es el deseo de muchos compañeros con los que entrena, en especial su hermano, quienes juntos se preparan para las cosas buenas que puedan venir en un futuro.

“La verdad me siento muy agradecido con toda mi familia, mis entrenadores y compañeros, como Mario “Dragoncito” Rodríguez y Agapito Díaz, quienes siempre están al pendiente de todo nuestro trabajo con la finalidad de convertirnos en unos boxeadores de calidad, y sobre todo poder representar a nivel internacional a nuestro municipio de Guasave”, finalizó el talentoso pugilista.