Box: Hugo Cázares se integra a la función "Todos somo Danny"

El excampeón mundial, Hugo “Increíble” Cázares, se integrará a la función con causa “Todos somos Danny”, la cual es a beneficio de la atención médica de su hijo, Daniel Gossett Cázares Herrera.

Cázares, exmonarca Minimosca de la OMB y Súpermosca AMB, además del reconocimiento de la revista Ring Magazine, que considera al mejor campeón de los cuatro organismos en cada división, sostendrá una exhibición contra Sergio Campos, luego de la lesión que sufrió hace unos días Franky Soto.

“Les agradezco a todos el gesto de apoyo para esta cartelera, gracias al instituto del deporte, a la comisión de box y a todos los luchadores y boxeadores participantes, algunos de ellos trabajaron en mis preparaciones como sparring, como Rafa Urías, `Kokito`Armendáriz, y otros más”, expresó emocionado Hugo Cázares en la conferencia de prensa encabezada por el director general del Instituto Municipal del Deporte de Ahome (IMDA), José Aureliano Valenzuela Román.

También estuvieron presentes el regidor José Ángel Camacho Armenta, el presidente de la Comisión de Box y Lucha Profesional de Los Mochis, Fernando Gómez Véjar; los boxeadores Rafael Urías y Luis “Zorrita” Avilez, el luchador Alma Grande y el organizador Manuel Arturo Gracia Serrano.

Otras peleas de exhibición que ofrecerá la cartelera, programada a partir de las siete de la tarde en el Polideportivo Centenario, son entre el expúgil Rafael Urías y el luchador Alma Grande, José “Josesito” Félix Jr. vs Juan Carlos “Zurdito” Sánchez, Martín “Toluquito” Armenta vs Brandon Gámez, Ángel “Lomachango” Alvarado vs Alexis Ruiz, Francisco “Venado” Martínez vs Octavio “Tigrillo” Montero III, Luis “Zorrita” Avilez vs Emmanuel “Kokito” Armendáriz, Fernando “Fer” Verdugo vs Eduardo “Gato” Quiñones, Marisol Moreno vs Hermes Vega y Blanca Cano vs Raúl Villegas.

Habrá también una exhibición de karate, y otra de lucha libre con la participación de los gladiadores Dark Fire, Sagrado Tormento, Payaso Infernal, Doctor Terror, Renegado, Cholo Chriss, Alma Grande, Penumbra y Power Ranger.

El refere será Jesús Gil Rodríguez.

La función tendrá como invitados especiales a los excampeones mundiales de boxeo Katty Gutiérrez, Fernando “Kochulito” Montiel, Humberto “Zorrita” Soto y Hugo “Cuatito” Ruiz

El costo de acceso a la función en apoyo a Danny es de cincuenta pesos.