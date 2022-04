Boxeo: El IMDA presenta el torneo amateur “Dale un golpe al vicio”

El boxeo amateur de Los Mochis está volviendo poco a poco a la actividad y este martes fue presentado en forma oficial el Torneo “Dale un golpe al vicio”, que se realizará en cuatro funciones con la participación de interesantes prospectos locales.

El evento fue presentado en conferencia de prensa efectuada en las propias instalaciones del Instituto Municipal del Deporte presidida por el director general del mismo IMDA, José Aureliano Valenzuela Román, contándose con la presencia también de la presidenta del Comité Municipal de Box Amateur, Leslie Shared Montes Castillo, y de Vladimir Baldenebro Valenzuela, coordinador de box y lucha en el norte del estado

Es un programa de impulso al deporte de los puños promovido por el comité municipal de la disciplina, por el IMDA y por el Instituto Sinaloense del Deporte y Cultura Física (ISDE), que tiene como finalidad alejar a niños y jóvenes de los vicios y malos hábitos

La actividad se mira interesante y la primera función tendrá lugar este jueves, a partir de las cinco de la tarde en el Centro de Alto Rendimiento Integral (CARI) de la Ciudad Deportiva Centenario, continuará en la Villa de Ahome, luego en Higuera de Zaragoza y finalizará en San Miguel

En el CARI están programadas diez peleas, entre ellas las de Joan Acosta vs Tadeo Valenzuela, Joel Espinoza vs Arturo Peñuelas, Max Fonseca vs Guadalupe Ruiz, Rubén Zapata vs Josué Rubio, Paulina Peraza vs Mariela Hernández, Arturo Coronado vs Joel Ruiz, Óscar Castro vs Juan Valdez y Diego Espinoza vs Juan Portillo

Son peleadores que se alistan para participar en los Juegos Deportivos Nacionales Conade, así como en el Festival Olímpico de Boxeo que se realizará del 20 al 27 de este mes en el Centro Deportivo Olímpico Mexicano. Se competirá en las categorías Infantil (13-14 años), Junior (15-16), Juvenil (17-18) y Elite (19-40), en sus diferentes pesos.