Boxeo: El ex campeón mundial de boxeo y director del IMDA plática con los internos del CREAD

Los Mochis.- El director general del Instituto Municipal del Deporte de Ahome (IMDA), Fernando Montiel Martínez, tuvo este miércoles una motivante plática con internos del Centro de Tratamiento Casa Hogar CRREAD, AC, como parte del Programa de Talleres y Conferencias de la XXVII Semana Inter-CRREAD 2021.

Montiel, una de las glorias del pugilismo mochitense tras la conquista de cinco títulos mundiales en tres diferentes divisiones, compartió las experiencias de su paso por los cuadriláteros, en el plano personal y ahora como funcionario público.

“Si tienen un sueño, no dejen de luchar por él. De niño yo estaba entre ser doctor o boxeador, pero como el boxeo me apasionaba más, me incliné por ese camino, convencido dar lo mejor de mí sacrificando muchas cosas como fiestas, comidas, incluso la familia”, expresó Montiel.

Durante las pláticas se hizo entrega de reconocimientos. Foto: Cortesía

“Una vez, de niño, me visualicé como campeón mundial con un dibujo, y afortunadamente llegó ese momento”, explicó Montiel. “Fue en mi pelea número 21, en Ciudad Obregón, noqueando en el séptimo round al mexicoamericano Isidro ‘Chino’ García y, antes de que me colocaran el cinturón de campeón mundial, yo se lo puse a mi padre (Manuel ‘Cochul’ Montiel), porque era un sueño que tuvimos los dos desde mi infancia”.

“Mi padre fue mi entrenador toda mi carrera y mi mejor amigo, alguien que me inculcó muchos valores para dejar las puertas abiertas en mi vida, y dejárselas abiertas a mis hijos”, dijo emocionado el titular del IMDA.

Montiel recomendó a los miembros del CRREAD a practicar deporte.

“Les aconsejo que hagan deporte, el que sea, porque trae muchos beneficios a su vida, en su salud física y la mental”, explicó el “Ko-Chulito”.

“Ahora con la pandemia que estamos viviendo, una de las principales defensas que tenemos los seres humanos es el oxígeno, y qué mejor que tenerlo haciendo deporte, la medicina más barata que existe”, explicó el expúgil, quien habló también el complicado momento que vivió tras el accidente en la zona conocida como La Rumorosa, en Baja California, en octubre del año pasado.

“Fue un accidente muy aparatoso que me produjo lesiones en todo el cuerpo, con consecuencias en la médula ósea que pudo haberme dejado paraplégico, pero gracias a la atención de los doctores pude salir adelante, y entendí que si Dios me mantuvo con vida, es porque tiene una misión para mí”, finalizó Fernando Montiel.