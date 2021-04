Boxeo: Juan Luis Aldana está listo para enfrentar a Ángel Chavira en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- El prospecto culiacanense, Juan Luis Aldana, se declaró listo para medirse contra el mochitense Ángel Chavira en la función del próximo viernes 16 de abril en el salón FigloStase, en la ciudad de Culiacán. Dicha contienda forma parte de la cartelera organizada por Green Day Boxing Promotions (GDBP), donde habrá dos peleas de campeonato nacional.

El combate entre Juan Luis Aldana y Ángel Chavira está pactada a seis rounds en un peso poco más arriba del superligero. Aldana, quien es dirigido por Jay 'Panda' Nájar, marcha invicto en el boxeo profesional con marca de 9-0, con cinco nocauts aplicados.

En su anterior contienda, el pasado 20 de febrero, el prospecto culiacanense, siguió con su paso exitoso tras imponerse por decisión unánime sobre Eliud Said "Tyson" Ortega, en una función que se realizó en San Luis Río Colorado, Sonora. Ortega fue derribado en tres ocasiones.

Para Juan Luis Aldana Camacho, de 18 años de edad, será su segunda pelea en lo que va del año y también la segunda vez que combatirá en un duelo pactado a seis asaltos.

"La verdad no sé mucho de mi rival, pero estoy listo para enfrentarlo de la mejor manera, me he estado preparando muy bien con la ayuda de mi entrenador Jay Nájar, esperamos dar todo arriba del ring para conseguir una victoria contundente", expresó Aldana Camacho, quien fue campeón del Torneo de Box de Los Barrios de EL DEBATE de Culiacán.

Indicó que tras haber tenido su primera pelea fuera de su estado, se encuentra muy motivado de regresar a combatir ante su gente. "Es una función muy buena, agradezco la oportunidad que me está dando Green Day Boxing Promotions", refirió el jóven peleador.

Aldana no pelea en Culiacán desde noviembre pasado, cuando se impuso por decisión ante Enrique Castro, de Ciudad de México, para mantenerse invicto. Ese duelo fue en la misma cartelera donde el ex campeón mundial Julio César Chávez Jr. venció por nocaut técnico en el cuarto round al ecuatoriano Jeyson Minda.

Antes, el 3 de octubre de 2020, Aldana Camacho se anotó su séptima victoria en el boxeo profesional tras derrotar r al novato sonorense Gilberto Buelna, por la vía del del nocaut en el mismo primer round, en la función que se celebró en el Gimnasio de Alto Rendimiento de Green Day Boxing Promotions.

ESTELARISTAS

En la función de este viernes 16 de abril, la culiacanense Melissa Esquivel disputará el campeonato nacional Fecombox de peso súper gallo ante la nayarita Marisol Corona, en choque de revancha. El radicado en Navolato, Roberto Verdugo expondrá su campeonato nacional ante el sonorense Juan E. Cázarez, en pelea de revancha.