Boxeo: Maricela 'Baby' Quintero, lista para enfrentar a Karla Islas este viernes en Culiacán

Culiacán.- La ex campeona nacional y ex retadora del título mundial, la culiacanense Maricela “Baby” Quintero, se declaró lista para su combate estelar ante la aguerrida Karla Islas, en la función denominada 'Terror en el Ring' que se celebrará este viernes 5 de noviembre en la capital de Sinaloa.

El evento presentado por la empresa JD Promotions, tendrá lugar en el Palenque de la Feria Ganadera, iniciando las acciones desde las 19:00 horas.

Este miércoles se realizó un anuncio en un conocido restaurant de la ciudad, con la presencia de Shaddai Noé Godoy Monárrez, Director de JD Promotions, además DE entrenadores, invitados y boxeadores como Maricela Quintero, Edy Valencia, José María “Chema” Delgado, José “Güero” Gómez, Gabriel García, Cosme Rivera Jr y Jesús Delgado.

Los peleadores se mostraron entusiasmados y algunos coincidieron que tratarán de dar todo su esfuerzo arriba del ring para dar un digno espectáculo a los aficionados que asistam a la función.

Edy Valencia estará buscando su segunda victoria consecutiva, después de que el pasado 1 de octubre noqueó a Santiago “Chango” Alarcón; esta vez se medirá contra el guasavense Jesús Rendón, en el peso superpluma.

En otra activa contienda, el californiano 'Chema' Delgado, de sangre mexicana, chocará con Santiago Alarcón.

Uno de los duelos que podría 'robarse' el show es el que protagonizarán el estadounidense Gabriel “Asesino” García y el prospecto culichi Cosme Rivera Jr., hijo del ex campeón nacional Cosme “Chino” Rivera. Esta batalla será en peso superpluma.

Los organizadores informaron el regreso de las participaciones musicales durante el evento a cargo de Grupo La Vieja Escuela, amenizando las peleas para beneplácito de los asistentes, por lo que será una gran noche con mucha actividad boxística y diversión garantizada.

Los boletos se encuentran a la venta al celular 6671998611 con precios desde $100 pesos para disfrutar de una noche llena de emociones al estilo JD Promotions, donde el principal ganador siempre es el público asistente. La transmisión del evento será a través de Deportes TVP.

La ceremonia de pesaje de los boxeadores se llevará a cabo este jueves, a las 11:00 horas en el Parque Acuático.

Otras peleas.

Jesús Delgado vs Jesús “Takashi” Beltrán, peso ligero

John “Scrappy” Ramírez vs Javier “Pumita” Rendón, peso gallo

José “Güiero” Gómez vs Hugo Hernández, peso medio

Arnold González vs Miguel “Mantecas” Reyes, peso welter

Irian Jiménez vs José Iván “Chocolatito” López, peso gallo