Boxeo: Melissa Esquivel y Roberto Verdugo se imponen en peleas de título

Culiacán, Sinaloa.- La culiacanense Melissa Esquivel se impuso por decisión unánime sobre la nayarita Marisol Corona, para proclamarse campeona de peso súper gallo de la Fecarbox titulo avalado por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Este fue el combate estelar de la función 'Revanchas Explosivas' organizada por la empresa Green Day Boxing Promotions (GDBP) y que tuvo lugar en el Salón Figlostase, en la ciudad de Culiacán.

En el mismo evento, el guasavense pero avecindado en Navolato, Roberto Verdugo, venció por nocaut técnico al Juan Esteban Cázarez, para retener el campeonato nacional de peso súper ligero.

Melissa Esquivel, orgullo de la comunidad de El Atorón, Culiacán, y quien es dirigida por el profesor Marco Antonio Santos salió con toda determinación desde el arranque de la contienda y no tardó en demostrar su talento y poder.

Fue en el mismo primer round, cuando la ex múltiple campeona de la Olimpiada Nacional, conectó un potente recto de derecho al rostro de la nayarita quien cayó a la lona y se levantó con la cuenta de protección del referí, para continuar la pelea.

En general, Melissa tuvo mayor movilidad y repertorio de golpes para ejercer su dominio en siete de los diez asaltos.

Acciones del combate de la función 'Revanchas Explosivas'/Cortesía

En la contienda co-estelar, Roberto Verdugo, quien es dirigido por el ex campeón nacional Luis ‘Tyson’ Vázquez, no tuvo mayores complicaciones para derrotar a Juan Esteban Cázarez, quien recibir un duro castigo, ya no salió a combatir en el séptimo round.

Ante esa situación, el referí decretó el nocaut técnico.

Hernández y Romero triunfan

Con su paso ascendente en el boxeo profesional siguió Sergio ‘Checo’ Hernández, esta vez noqueó a los 56 segundos del mismo primer round a Geovanny López.

Otro fuerte prospecto, Fernando “Masas” Romero se queda la victoria al superar por la vía del nocaut a Ramón Ochoa.

El prospecto culiacanense José Luis 'Cuate' Vázquez se impuso por nocaut en el tercer round José Luis “Cuate” Vázquez, sobre Francisco Gómez, de Guadalajara.