Boxeo: Tenía dinamita en sus puños

Poder en los nudillos.

José María Zavala pudo cincelar una brillante trayectoria boxística de más diez años, tiempo en la que su fortaleza lo sacó avante en la mayoría de sus combates pues terminó ganando 37 pleitos de los 43 que tuvo como boxeador profesional, 33 de ellos por la vía del cloroformo.

Ya disfrutando de una buena pensión del Issste producto de una larga y exitosa trayectoria como maestro de educación física, el popular “Bazuquita” Zavala califica de perfecta su trayectoria en el boxeo de paga, pues aunque no ganó un solo campeonato, dejó constancia de una gran calidad con valentía, poder y excelente técnica en todos los combates que tuvo arriba del encordado.

“La verdad me siento muy a gusto por lo que hice en el boxeo, tanto amateur como en el profesional porque siento que di el cien por ciento, fue una carrera que disfruté mucho y creo que hice cosas buenas”, comenta Zavala, que nació el 16 de febrero de 1961 en La Tea, Ahome, Sinaloa.

Sus padres Gerónimo Zavala y Angelina Solis fueron factores muy importante en sus logros ya que siempre lo apoyaron y estuvieron al pendiente de sus loros en tan difícil profesión.

“Mi padre siempre estuvo cerca de mí, me daba consejos y me ayudó en todo lo que pudo, era un enamorado del boxeo y siempre me dijo que estaba muy orgulloso de mi”, comentó Zavala, que en sus inicios en este deporte también tuvo gran apoyo de Ruperto “Indio” Peraza, que fue su primer entrenador y el que lo encaminó a sus primeros a una carrera que duró de 1976 a 1986 con fieros combates en varios puntos de la República Mexicana que le valieron para ser reconocido como uno de los mejores en esos tiempos en las llamadas categorías chicas.

El Torneo de box amateur Intersindicaturas fue su primera aventura en este deporte en el cual entró por la puerta grande pues en ese su primera competencia terminó ganando los premios como campeón de la categoría Paja con record invicto de 16-0, escenificando la pelea del año lo que le sirvió para ser reconocido como Novato del Año.

Su primer combate como profesional se registró en 1976 en Ciudad Constitución, Baja California Sur y el “Bazuquita” cruzó el “charco” para ganar por nocaut en el segundo asalto su primer combate apenas a los 15 años de edad.

Después vinieron fuertes combates ante rivales del nivel de “Olivaritos” Avendaño, “Duende” Martínez, “Ratón” Alonso, Candido Tellez, Sergio Pérez y ante el mismo Germán Torres en pelea por el título nacional Mosca perdiendo por nocaut en siete rounds.

La escuela también fue algo importante para él y el boxeo lo combinaba con su actividad como estudiante en la Universidad Autónoma de Chihuahua donde se graduó en la carrera de Licenciado en Educación Física, labor que cumplió en brillante forma en planteles en Cohuibampo, ejido 20 de Noviembre, Villa de Ahome, y otros.

También fue Conductor de Programas de Educación Física de la región El Fuerte-Choix de 2008 al 2011.

Fue en 2003 cuando cayó en cama por cáncer de colon, y fue hasta el 2013 cuando pudo superarlo gracias a los alcances de la ciencia y las bendiciones de Dios que siempre estuvo de su lado.

Eso lo animó para ser parte de la Asociación de Ampáyeres del Norte de Sinaloa trabajando muchos años en la Liga Clemente Grijalva de Primera Fuerza, además como referee profesional compartiendo sus vastos conocimientos en el deporte.

“Me fue bien, gracias a que supe aprovechar todas las oportunidades que se me presentaron y por el gran amor que le tengo al deporte, agradezco a todas las personas que me dieron su apoyo y amistad para lograr algo bueno en el deporte”, dice José María “Bazuquita” Zavala que menciona de otros importantes planes que espera poder llevar a cabo apoyando a la juventud y al deporte como siempre lo ha hecho.