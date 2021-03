Boxeo: Yanali Ayón muy entusiasmada de regresar a su casa en Culiacán

CULIACÁN, Sinaloa.- La boxeadora, Yanali Ayón, está de regreso en la capital sinaloense, su casa, desea brillar y ser profeta en su propia tierra. La peleadora culiacanense había emigrado a Tijuana, Baja California, para retomar su carrera boxística, sin embargo la nostalgia de estar lejos de casa le llamó a volver a la tierra de la tambora.

“Estoy muy agradecida con mi entrenador en Tijuana, Raúl “jíbaro” Pérez, y con su equipo de trabajo, que me dieron la oportunidad y me abrieron las puertas, de verdad no tengo más que palabras de agradecimiento para todos ellos, aprendí bastante y me siento feliz por ser parte de mi crecimiento profesional”, expresó Ayón.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Ahora volverá a emprender su carrera en Culiacán, donde se encuentra entrenando en el que siempre será su segundo hogar, el gimnasio de Rodolfo Chávez, ex boxeador y hermano de la leyenda Julio César Chávez.

Leer más: Amputan pierna a ex jugador de porteros en Culiacán

“Quiero seguir peleando en casa, es la prioridad, tampoco estoy cerrada a pelear fuera, pero si quiero seguir mi preparación acá, y seguir con mi sueño de llegar a ser campeona mundial”.

Con récord de 6-1 y 2 KOs, debutó en Culiacán en el ya lejano 2012, y su única derrota fue en su segunda pelea, pero de ahí en adelante ha sumado cinco victorias consecutivas, la última ante Tania Martínez.

Yanali Ayón lista para regresar a Culiacán

Cortesía

El boxeo femenil ha ido creciendo mucho en los últimos años, y Ayón quiere aprovechar ese crecimiento de oportunidades para despegar con toda su carrera.

Yanali ha demostrado que no sólo en casa puede ganar sus últimas 4 peleas han sido fuera de Culiacán y ahora desea que la capital sinaloense se convierta en su fortaleza y brillar en casa. Espera en las próximas semanas busca llegar a un acuerdo con alguna promotora local para continuar con su carrera.

Leer más: Jorge Palomino asume la función de nuevo director del IMDEM

“Tengo mucho por dar, estoy enfocada y mentalizada a mostrar mi mejor versión, quiero ser esa boxeadora que no solo sale a pelear, sino a boxear y brindar un espectáculo y que la gente salga contenta que cuando me vean en cartelera sepan que verá un gran combate de mi parte”, sentenció Yanali Ayón.