Brillante novato de apenas 17 años

Por un lugar en el staff.

Tiene apenas 17 años de edad y ya es considerado un novato de altos vuelos por las brillantes "armas" que porta como serpentinero.

Orginario de la vecina ciudad de Guasave, la que ha dado a muchos buenos elementos para el beisbol profesional como Miguel Suárez, Jesús López, Gabriel Gutiérrez, José Manuel "Manny" Rodriguez, entre otros, Vidal Sotelo está cumpliendo su primer campamento de prácticas de Cañeros de Los Mochis después de haber sido registrado como uno de los peloteros de primera firma de la escuadra verde.

Su lugar.

De un hablar fluido, muy convecido de lo que dice y comportamiento relajado que le gusta disfrutar todo momento, el jovencito de una buena estatura le está metiendo todos los kilos a esta etapa de preparación con su mente proyectada a ganarse un lugar en el staff de picheo de la escuadra verde para la ya próxima campaña 2019-2020 de la Liga Mexicana del Pacifico.

"Es una oportunidad que no se debe de desaprovechar, aquí hay mucho talento y estoy consciente que no será nada fácil para hacer el equipo, pero el trabajo lo estamos haciendo pensando algún día portar el uniforme de Cañeros de Los Mochis", dice el joven lanzador que este mismo año hizo su debut en Liga Mexicana de Verano con Diablos Rojos del México.

El guasavense vio acción en par de partidos con la escuadra lucifer que en estas fechas está peleando el campeonato de la zona sur del circuito veraniengo a los Leones de Yucatán.

Al ser cuestionado acerca de qué tan lejos mira esa oportunidad de parte de Cañeros de Los Mochis, el jovencito nacido el 11 de agosto del 2002 comenta que "a veces nosotros no miramos las posibilidades que hay, sino que miramos lo que podamos hacer en sentido de que estamos buscando un puesto, no me miro bastante lejos, yo lo que miro es que debo de hacer lo mejor de mi en esta pretemporada", comenta Vidal Sotelo que ya es parte de los peloteros de menor edad en la historia de los Diablos Rojos del México donde también están Saul Soto y Dennis Reyes.

Primera participación.

Acerca de ese debut en Liga Mexicana de Verano, el guasavense que ya está en los radares de los Azulejos de Toronto y Padres de San Diego, comenta que "fue un momento muy especial, de esos que se te quedan para toda la vida, una experiencia muy bonita que se quedará para siempre. Siento que hice buen trabajo en lo que estuve allá y es que el mantener el marcador a nuestro favor no es nada fácil, hay buen nivel allá en verano y estoy muy contento con lo que hice en mi primera temporada".

Respecto a su particicipación en el entrenamiento de Cañeros de Los Mochis, Vidal dice que se siente muy a gusto y está disfrutando el momento "una experencia muy bonita que ojalá termine con esa oportunidad que tanto deseo".

El guasavense se considera un lanzador agresivo, que mueve mucho la bola y que busca ponerse rápido arriba en la cuenta ante cualquier rival. Sus mejores lanzamientos son una recta que la mueve en 88-89 millas por hora que combina con una buena cuerva y eficientes slider y cambio de velocidad.

Viodal Sotelo es egresado de la Academia Alfredo Harp Helú que está instalada en Oaxaca.