Busca inculcar la cultura del deporte en los boxeadores en Salvador Alvarado

Guamúchil, Sinaloa.- Apartado de los reflectores pero con un marcado compromiso sigue trabajando firme con niños y jóvenes el profesor Adolfo Maldonado López. El profesional de educación física es el puntal principal y actual entrenador de la Escuela de Box de Tamazula II, en el municipio de Salvador Alvarado.

Su satisfacción y orgullo de la labor que realiza frente a un grupo de 33 peleadores, entre ellos nueve jovencitas, es muy evidente durante los entrenamientos que dirige. Tener el tacto, paciencia, conocimiento y la pedagogía general le facilitan la labor.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Adolfo Maldonado, quien fuera titular del deporte alvaradense en la administración municipal 2001-2004, siendo presidente Adolfo Rojo, aclara que la Escuela de Box que encabeza tiene seis años de haber abierto sus puertas, pero él ya cuenta con un largo recorrido como instructor en este deporte.

Recuerda que mientras estudiaba la primaria y secundaria nunca practicó deporte, pero como preparatoriano se puso sus primeros guantes y formó parte del establo del fallecido Guadalupe Orrantia, en la colonia San Pedro.

Como estudiante de la Licenciatura en Educación Física, en la Universidad Autónoma de Chihuahua, se mantuvo como peleador con buenos resultados en competencias de interfacultades. En la parte final de su carrera profesional se convirtió en entrenador, combinando el trabajo y el estudio.

Ya graduado y de regreso a Sinaloa, continuó practicando las artes marciales, otro de sus hobbies, hasta alcanzar el grado de cinta negra. Maldonado López es nacido y criado en Tamazula II, tierra de buenos boxeadores, músicos y destacados deportistas en general, entre ellos el ex campeón mundial Carlos “El Príncipe” Cuadras.

Actualmente pretende conformar un grupo de boxeadores de 7 a 15 años de edad y atenderlos por separado de los demás, para que su desarrollo sea mejor.

Opina que su objetivo además de formar buenos peleadores, es inculcar en chicos y grandes la cultura del deporte.

El mánager dice que ha tenido alumnos que ya no entrenan box por distintas circunstancias, pero por fortuna quedaron con el hábito del ejercicio.

Siendo profesor de Educación Física conoce la pedagogía, y entre las estrategias que utiliza mucho está el aspecto motivacional en sus alumnos. “Quiero que ellos tengan el sentido de pertenencia, que sientan que la Escuela de Box es de ellos, fortaleciendo lazos de amistad. La convivencia y los valores nos dan mejores resultados”, explica.

Leer más: Norma Palafox: El mensaje emotivo que expresó la participante de Exatlón tras su primer triunfo

Son muchos boxeadores, y a falta de equipo, en ocasiones ellos mismos compran lo básico como los guantes. “Hay algunos que están muy firmes aquí, que aunque los corra no se van”, comenta y sonríe. Cree que la fuerza que lo mantiene en esta labor es el compromiso con los niños. Se dice satisfecho por el trabajo y los resultados que se han obtenido en esta Escuela de Box.

“Tengo dos operaciones en la columna, y si llego a no poder caminar, le digo a mis alumnos que seguiré con ellos, aunque me tenga que arrastrar”. Dice que afortunadamente no vive de ser entrenador de box y eso le permite seguir con esa apasionante labor.

Sobre el gimnasio de box que se construye en Tamazula II, Adolfo Maldonado López considera que vendrá a facilitar mucho el trabajo.

“Quiero en un futuro formar también un grupo de adultos y trabajar con ellos activación física, más que nada por salud.”

Comenta que lo fundamental es la disciplina y la preparación con responsabilidad, y así los resultados en lo deportivo vendrán automáticamente.

Leer más: Didi Gregorius acuerda contrato por dos años y 28 millones con los Filis