Busca transmitir que todo se puede lograr a los jóvenes de Angostura

Angostura, Sinaloa.- Horacio Llamas, el embajador de la NBA en México, estuvo un par de días en Angostura dirigiendo unas clínicas de basquetbol, y reconoce que su principal propósito es impulsar y motivar a niños y jóvenes. “Busco transmitirles y hacerles creer a los niños que todo lo que uno se propone se puede lograr”.

Recordó que cuando él llegó a la NBA casi todos los mexicanos lo creían imposible. “Mi sueño era llegar a la NBA y lo conseguí aun siendo de un pueblo chico como El Rosario”.

El expívot de los Suns de Phoenix y ex seleccionado nacional considera que el nivel del basquetbol en México es bueno pero ocupa tomar un nuevo camino aprovechando los presupuestos del Gobierno e iniciativa privada. Cree que el basquetbol nacional ocupa de dirigentes que sepan trabajar de manera transparente y ordenada. Se dijo agradecido con Angostura por la invitación, y espera que despierte interés en otros municipios por realizar también clínicas como éstas. Horacio Llamas se dice abierto a todos los proyectos de vida, pero no se ve como gobernante de Sinaloa. A la respuesta de otra pregunta, el ex jugador desmintió que en Sinaloa se tengan más expendios de cerveza que canchas de basquetbol.

En el mismo marco, la presidenta municipal Aglaeé Montoya Martínez agradeció la presencia del espigado exjugador de 2 metros y 11 centímetros. “Hoy en Angostura estamos felices como una quinceañera que espera que su fiesta salga de lo mejor”.

La alcaldesa, una apasionada por el deporte, al momento de regalarle una gorra con las insignias del IMDANG se dijo complacida de tener en su tierra y para bien de los basquetbolistas a atletas de la altura de Horacio Llamas. “Nuestros niños y jóvenes ocupan deporte y salud mental y eso tratamos de darles”.

Aglaeé Montoya dijo que Angostura ya no es rancho y ocupa de mayor desarrollo en todo, considerando el ámbito deportivo.

La presidenta felicitó a Jesús Hecmar Bojórquez, dirigente del deporte angosturense, así como a Alfredo López Gaxiola, “El Lentes” quien sirvió de enlace o comunicación para poder traer a Horacio Llamas a Angostura y este buen evento.