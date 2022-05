Buscan levantar el beisbol Infantil y reforzar más la promoción del box

Guamúchi.- La suerte está echada y no quitan el dedo del renglón. La actual Administración municipal, que encabeza Armando Camacho Aguilar en Salvador Alvarado, tiene ya casi seis meses de labor, y la promesa de apoyar al deporte sigue fortaleciéndose cada día más.

En el compromiso ha sido parte fundamental hasta ahora el respaldo del Gobierno Estatal, en concreto del Instituto Sinaloense del Deporte (ISDE), con el que se ha firmado un convenio serio y responsable. Parte de la estrategia quedó de manifiesto el pasado miércoles con las clínicas de beisbol impartidas aquí por reconocidos y experimentados couchs. Al evento, efectuado en el Estadio Municipal Dr. Florentino Camacho Rivera, acudieron casi un medio centenar de peloteritos de las categorías Infantiles y Juveniles.

El presidente municipal Armando Camacho Aguilar dio la bienvenida y agradeció la disposición y apoyo a los instructores enviados por el ISDE. Felicitó a los jugadores participantes en las clínicas y los invitó a seguirse preparando para levantar junto a sus mánagers a las Ligas Infantiles locales.

Francisco Félix, el subdirector del ISDE, también estuvo presente y ratificó el apoyo al deporte de este municipio, como compromiso del gobernador Rubén Rocha Moya. En las clínicas participaron directamente los couchs Fernando Hernández, Marcos Camarena, Oswaldo Borrego, José Carlos Tirado y Ramón Vega. Estaba anunciado también para encabezar las clínicas el reconocido mánager Juan José Pacho, pero no pudo asistir por problemas de salud, pero él mismo vía telefónica se comunicó y comprometió a venir a esta cabecera municipal en la próxima visita.

Apoyo a boxeadores

La gira de los representantes del ISDE se extendió al poblado de Tamazula II, en donde se entregó importante dotación de equipo para la Escuela de Box, la cual dirige el mánager Adolfo Maldonado, con el respaldo del no menos experto couch y promotor Blas “El Chumacero” Camacho. El acto estuvo encabezado por Roberto Valenzuela, secretario del Ayuntamiento. También acudió como testigo de honor Jesús Antonio Sañudo García, director del Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física. Del ISDE vinieron a entregar el material Juan Martínez y José Carlos Tirado.