"Cayó el out 27 para los jugadores locales".

Guasave, Sinaloa.- Orlando Espinoza ha sido uno de los lanzadores estelares en los últimos años de la Liga Arturo Péimbert Camacho, demostrando una gran calidad en el centro del diamante, lo que le ha valido para sumar ya ocho años dentro de la mejor liga de beisbol de esta región, donde ha portado los colores de Linces de Guasave, Alijadores de Estación Naranjo, Potros de San Rafael, Águilas de La Trinidad y Astros de Estación Bamoa, además ha reforzado a otros equipos de la liga.

Su gran calidad le valió para que este año fuera llamado por los Ejidatarios de Constancia de la Liga Clemente Grijalva antes del paro debido a la pandemia, hecho por el que se quedará varios meses sin poder practicar el deporte que tanto le gusta.

Orlando pues se acabaron las esperanzas para los jugadores locales de tener acción tras la cancelación tanto de la Péimbert como de la Clemente...

Sí. Teníamos un poco de esperanza que la Clemente Grijalva se continuara, ya que solo estaba un parón, pero la semana pasada cayó el out 27, ya que tomaron la decisión de suspender por todo esto que estamos pasando sobre la pandemia del Covid-19.

La Liga Arturo Péimbert Camacho ya tenía algunos meses que habían decidido suspenderla, esperemos el próximo año sí tener temporada para poder jugar.

¿Qué tanto afecta esto a jugadores como tú que habían estado teniendo grandes temporadas dentro del beisbol y que además gracias a estas ligas podían tener algunos ingresos extras?

Gracias a Dios he tenido buenas temporadas, y como dice usted para muchos de nosotros es como un trabajo todo esto porque nos ayudan con dinero, pero para eso tenemos que prepararnos entre semana para los domingos ir a dar lo mejor en los partidos y gracias a Dios se me han dado buenos resultados en diferentes ligas que me ha tocado participar. La base de eso es trabajar duro entre semana en los entrenamientos.

¿Cuál es tu opinión de lo que se está cocinado con la Copa del Rey en donde podrían participar equipos de todo el estado y de Sonora?

Creo que sería un buen proyecto, ya que muchos compañeros estaremos sin jugar por varios meses, y si se llegara hacer ese torneo sería de buen nivel.

¿Ahora solo queda estar en forma para la Campesina?

Sí. Seguirme preparando para que cuando empiece la Liga Campesina estar en forma. Ahorita yo sigo con mis entrenamientos normales, claro con todo los cuidados por esto que estamos pasando del coronavirus.

