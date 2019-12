Cerrarán el CARB por falta de pagos de "Billy" Chapman

Grave problema.

Por falta de las aportaciones de parte del H. Ayuntamiento de Ahome, el Centro de Alto Rendimiento de Boxeo que funciona en las instalaciones de la Ciudad Deportiva Centenario cerrará sus puertas y con ello podrpía cortar de tajo la ilusión de una carrera brillante y fructífera para estos jóvenes deportistas.

Lo anterior fue informado este mediodia en conferencia de prensa por Carlos Morán Dosta, en su papel de Director General de este organismo , efectuada en las mismas instalaciones del CARB.

EL CONFLICTO.

"Ya es algo que no se puede alargar más, el señor Guillermo Chapman ni siquiera se ha acercado a las reuniones a las que lo hemos convocado, no ha apóirtado ni un solo peso desde que inició su administración municipal el primero de noviembre del 2018, a consecuencia de la falta de pagos nos vemos en la necesidad de cerrar el CAR debido a que ya no podemos solventar los gastos de operación y otorgarle las atenciones que mefrecen los jóvenes deportistas", dijo en su mensaje el señor Carlos Morán Dosta, director del CARB Los Mochis.

"Nosotros nos sentímos muy tristes y nos duele mucho haber tomado esta difícil y drática decisión, durante estos 14 meses que el Ayuntamiento de Ahome no ha aportado lo que le corresponde para que los jóvenes deportistas que están internados tuvieran las mejores condiciones para lograr su desarrollo, estamos profundamente agradecidos del personal que opera el CAR que han realizado una magnífica labor durante estos años", comentó el directivo quien agregó que en la segunda semana de enero el presidente del Patronato Impulsor del Deporte, el ingeniero José Oscar Sánchez Osuna dará una conferencia de prensa en Culiacán donde anunciará lo que se habrá de hacer para seguir apoyando a estos jóvenes boxeadores.

HISTORIAL.

El Centro de Alto Rendimieto de Boxeo tenía internado solamente a 22 alumnos y estaba operando al 50 por ciento debido a que su total capacidad es para 54 deportistas.

El compromiso de pago del H. Ayuntamiento de Ahome es de 168, 541.68 mil pesos mensuales, esto en base al compromiso que se hizo el año de la apertura de este organismo deportivo en esta ciudad. Con ello, el total del adeudo sería de 2 millones 528 mil 125.68 pesos por estos últimos 15 meses.

El compromiso de apoyo es tripartita pues el arreglo de apoyo fue con el ISDE, PIDS y el H. Ayuntamiento de Ahome.

Como dato adicional se informa que este organismo ha dado a brillantes peleadores que han dado muy buenos resultados para Ahome en competencias regionales y nacionales.

También se agrega que Sinaloa ha sido campeón en la Olimpiada Nacional, acaba de ser campeón en el Nacional de Boxeo Elite y tiene a dios ex alumnos buscando un boleto para los Juegos OlÍmpicos de Tokio 2020.