César Rocha, pilar fuerte del deporte angosturense

Angostura, Sinaloa.- Hablar de César Rocha Quintero es referirnos a una persona originaria de Chinitos, Angostura apasionada 100 por ciento a lo que hace y sin duda alguna un pilar fuerte del deporte, ya que no solo es maestro de ceremonias en inauguraciones o clausuras, sino que también organiza diferentes torneos de futbol en niños, jóvenes y adultos, además es jugador activo, y por si fuera poco, promueve el ajedrez entre los alumnos de la telesecundaria donde da clases.

Rocha Quintero es un hombre que gracias a su gran convicción, ímpetu, constancia y dedicación desde hace varios años a la fecha ha venido dejando huella en la zona sur del municipio costero de la región del Évora, ya que cuando se es necesario hasta de árbitro la hace con tal de sacar adelante los partidos y que haya un poco de diversión y entretenimiento para los jugadores y aficionados en las canchas angosturenses.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

“El profe César”, como muchos de sus amigos lo llaman, expresa que desde niño ha practicado diferentes disciplinas, como el futbol, beisbol, volibol y ajedrez, y ya estando un poco más grande fue de los jugadores pioneros del Torneo Local de Chinitos categoría Libre, el cual en este año cumplirá 28 temporadas consecutivas.

“Me metí más de lleno en esto del futbol y a la organización de ligas debido a la invitación que me hiciera Leonardo Govea, quien me dijo que le ayudara con la presidencia del torneo local, y de ahí empecé, le agarré el rollo del cómo se hacían las cosas y desde entonces a la fecha casi año con año he estado al frente de una competencia, ya sea en la categoría Infantil o en la Libre, pero también me han invitado a ser parte de varias mesas directivas en los torneos ejidales de Veteranos y Primera Fuerza.

Así como he vivido momentos difíciles en las organizaciones de los torneos que ni me quiero acordar, he tenido etapas llenas de satisfacciones, y una de mis mejores alegrías es ver a las familias unidas en torno al deporte. En las categorías Infantiles los padres llevan a sus niños a jugar, se llenan de emoción y desatan la algarabía, le dan vida y adrenalina a las acciones, en tanto que en las categorías Libres es muy bonito ver tumultos de gentes por todas las orillas de la cancha y que los jóvenes muestren el potencial que poseen.

Últimas noticias locales en los siguientes enlaces:

Noticias Guamúchil, Noticias Sinaloa

Confieso que en muchas ocasiones he preferido mejor organizar torneos que jugar ahí, aparte también le entré al arbitraje, que es otra cosa que me gusta realizar, aunque en cada partido por lo general nos dicen hasta de lo que nos vamos a morir, pero así es esto, es parte de la pasión deportiva.

En cuanto al ajedrez, he sido instructor de varios jóvenes que han representado a Angostura en diferentes competencias”, comenta César Rocha.