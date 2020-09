"Chava" Viera pone en su punto a los ampáyers en Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Con una nutrida asistencia, la tarde-noche del lunes se ofreció una interesante y edificante clínica para los ampáyers locales de béisbol y softbol en Ahome, en la que se abordaron temas como los protocolos de salud en tiempos de pandemia, y actualización de las reglas.

“Tengo siete años en el IMDA, y nunca había visto a tantos ampáyers reunidos”, comentó Mauricio Sánchez Gámez, coordinador de comités deportivos en Ahome.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Y no es para menos. La plática la ofreció nada menos que Salvador “Chava” Viera Higuera, de larga y exitosa carrera en el béisbol profesional mexicano, y actualmente coordinador de la Academia del Carmen, Nuevo León.

“Quiero agradecerles que estén aquí, esta actualización que van a recibir les va a ser de mucha utilidad para realizar de mejor manera su trabajo y, sobre todo, que van a prepararse para cuidar la salud de todos los involucrados en el terreno de juego”, les dijo el director del Instituto Municipal del Deporte de Ahome (IMDA), Felipe Juárez Soto, a los llamados “hombres de azul”, tras la darle la bienvenida a Viera Higuera, así como a otras autoridades del deporte local como Rafael Hernández y Juan Corrales, presidentes de los comités de béisbol y softbol de manera respectiva, y a Alfredo “Zurdo” Soto, titular de la Asociación de Ampáyers y Anotadores del Norte de Sinaloa y a Benjamín Soto Acosta, presidente de la Agrupación de Ampáyers y Anotadores Independientes.

“Tenemos meses trabajando en estos protocolos con el apoyo de Salud Municipal y Protección Civil, ya que la salud es una de las prioridades de gobierno de nuestro presidente municipal (Manuel Guillermo Chapman Moreno)”, agregó Juárez Soto, aclarando que se actuará con suspensión de partidos, e incluso con cierre de espacios deportivos, si no se acatan las disposiciones protocolarias.

“Chava” Viera fue muy reiterativo en la importancia de acatar las medidas sanitarias, ya que él sufrió en carne propia los efectos de la enfermedad.

“Tenemos que darle la importancia que tiene estas excelentes medidas que está implementando el instituto del deporte, porque hablamos de la vida de nosotros mismos”, señaló Viera ante los casi treinta ampáyers, antes de iniciar con la actualización del reglamento.

“Yo ya la padecí y me pegó fuerte, pero gracias a Dios la pude superar. No le tengo miedo (al covid), le tengo respeto, y por eso vamos a poner todo de nuestra parte para evitar contagios, porque mucho tendrá qué ver nuestras decisiones a la hora de los partidos”.

La clínica fue aprovechada para tocar el punto de la credencialización en ambas disciplinas, la cual deberá ser presentada por los jugadores antes de cada encuentro.

Los protocolos

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

1. Obligatoriamente sanitizar los baños y dugouts

2. Gel antibacterial en cada uno de los dugouts

SEGURIDAD Y SALUD

1. Sanitizar pelotas, bats y cascos

2. Reanudar las actividades sin público y posteriormente ir permitiéndolo gradualmente conforme se vaya comportando la pandemia y con sana distancia dependiendo la capacidad estadio.

3. No permitir en el dugout la presencia de jugadores que no vayan a tener actividad en el juego (ejemplo: el lanzador abridor del juego vespertino)

4. Los jugadores que salgan durante el desarrollo del juego y que ya no son elegibles para reingresar, que abandonen el dugout.

5. Tomar la temperatura de todos los integrantes del equipo, incluido staff, antes de cada partido. Que ésta no supere los 38 grados.

6. Sana distancia entre los integrantes del equipo en todo momento durante su presencia en el dugout (al menos un metro entre jugador y jugador)

7. Los jugadores, staff y quien ingrese a los estadios deberán utilizar cubreboca en todo momento

8. Todos los bateadores deberán usar obligatoriamente guanteletas.

9. Durante los mítines previos a cada juego deberá contar con sana distancia y el uso de cubreboca obligatorio para todos los participantes.

10. Las reuniones semanales deberán realizarse mediante una plataforma digital.

11. Durante las conversaciones con los ampáyeres deberá haber una distancia de al menos 1.5 metros entre cada participante.

12. Los managers y cuerpo técnico deberán portar en todo momento guantes y cubreboca.

13. Todo jugador que esté en el dugout deberán contar con cubreboca.

PROHIBIDO

1. El uso de tabaco, semillas y chicles

2. Escupir

3. Los saludos, festejos y todo tipo de contacto físico

4. Aglomeraciones posteriormente a la conclusión de cada juego

5. Prestarse equipamiento personal como cachuchas, guantes, guanteletas, cascos, bats y uniforme

SANCIONES

Los promotores tendrán que sujetarse a cumplir el protocolo y firmar la hoja de compromiso y, en caso de faltas al mismo, estará sujeto a sanciones.

1. A la primera falta tendrá una primera advertencia.

2. En la segunda instancia será suspendido el permiso o el evento deportivo.